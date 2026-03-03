윤진이, 필리핀서 두려움에 벌벌 "사람들에게 도움 요청하려 해"

3일 윤진이의 유튜브 채널에서는 '3년 만에 전남친과 보홀여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
윤진이 부부는 오랜만에 단둘이 보홀로 여행을 떠났다. 실컷 물놀이를 즐긴 두 사람은 반딧불 투어도 하기로 했다. 윤진이는 "투어 가이드를 한국 사람이 아닌 필리핀 사람을 구해서 이동수단을 많이 타야 한다. 이런 게 또 재밌지 않냐"며 봉고차를 탔다. 하지만 윤진이 부부는 곧 겁에 질렸다. 윤진이는 "약간 무섭다"며 "아무튼 잘 도착하지 못하면 큰일나는 걸로 아시라"라고 토로했다.
잠시 후 차는 갑자기 멈춰 섰고, 차 문이 열리자 사람들이 더 많이 탔다. 윤진이 일행을 태운 차는 어두운 밤길을 한참 달렸다. 이에 윤진이는 "한 시간 안에는 도착했어야 하는데 되게 오래 간다. 한 시간 넘게 엄청 빨리 달리고 있는데 약간 무섭다"며 "봉고차 두 대로 움직이는 것도 이상하다. 장난식으로 말했는데 진짜 무섭다"고 불안해했다.
불안함에 입술까지 뜯은 윤진이. 설상가상 인터넷 연결까지 되지 않았다. 한참을 무서워하던 윤진이는 인터넷이 연결되고 목적지로 안전하게 가고 있다는 걸 확인한 뒤에야 안도의 한숨을 내쉬었다. 윤진이는 "순간 빨리 길 찾아서 사람들한테 도움 요청하려고 했다. 식겁했다"며 "이제 자야겠다"고 그제서야 안심했다.