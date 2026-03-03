김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

3일 유튜브 채널 송승환의 원더풀라이프'에서는 '방송인 김혜영 5화(병마와의 사투, 그리고 기적같은 회복)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
라디오 '싱글벙글쇼'를 무려 33년간 진행했던 김혜영. 하지만 김혜영은 오랫동안 사구체신염을 투병하며 고비를 겪었다. 김혜영은 "신장에 구멍이 나서 혈뇨가 끊임없이 새는 거다. 그걸 걸러줘야 하는데 걸러주지 못하니까 혈뇨가 소변으로 다 나온다"며 "둘째 낳고 나서 얼마 안 있다가 병이 생겼다. 영양분이 다 빠져나가서 사람이 맥을 못 추린다. 사람에게 단백질이 다 빠져나가는 거다. 오로지 할 수 있는 건 누워있는 것"이라고 투병기를 돌아봤다.
김혜영은 "가서 방송하면 원고 읽고 노래 나갈 때 저는 엎드려있다. 우리는 힘 있게 외쳐야 하는 원고였다. 기를 쓰고 용을 쓰고 방송했다. 그 생활을 오래했다"며 "신장이 나쁜 걸 걸러줘야 하는데 그걸 거르는 망이 고장 나니까 영양분까지 다 소변으로 배출되는 것"이라고 밝혔다.
김혜영은 "그때 당시만 해도 뚜렷하게 왜 생기는지 잘 몰랐다. 치료 방법은 신장을 이식해야 된다는 게 결론이었다. 하시는 말씀이 '지금은 왼쪽이 망가져 있기 때문에 왼쪽이 망가지는 데는 시간이 걸린다. 그 다음에 오른쪽이 망가지는 데도 시간이 걸린다. 그러고 나서 신장 이식을 해야 한다'더라. 하늘이 무너지는 거 같았다"고 털어놨다.
하지만 김혜영은 어느날 갑자기 병세가 호전됐다고. 김혜영은 "근데 어떤 이유에서인지 건강해졌다. 약도 먹고 병원도 열심히 다니고 했지만 의사도 있을 수 없는 기적 같은 일이라 표현해주셨다"며 "엄마의 기도 덕이지 않았나 싶기도 하다. 엄마는 저를 위해 절을 많이 갔다. 그건 선생님도 그러셨다. 왜 나았는지는 나도 모른다더라. '착한 일을 많이 하셨나 보다'라고 하시는데 기분이 너무 좋더라"라고 밝혔다.
김혜영은 "그런데 언제 또 탈날지 모르니까 계속 체크하라고 해서 지금도 추적 검사는 계속 한다"고 덧붙였다.