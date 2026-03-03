김선태, '충주맨' 내려놓더니 결국…"돈 더 벌고 싶었다" 퇴직 속내 고백

[스포츠조선 이지현 기자] '충주맨 김선태'가 개인 유튜브 채널을 개설하고 첫 영상을 공개했다.

3일 유튜브 채널 '김선태'에는 '김선태입니다'라는 제목의 첫 영상이 게재됐다. 그는 "안녕하세요. 김선태입니다. 이제 충주맨이 아니죠"라고 인사를 건넸다.

'시민의 숲'에서 인사한 김선태는 잔디 출입을 망설이며 "공무원병, 항상 혼나는 걸 걱정하는 공무원병이 문제입니다. 아직도 못 벗었다"고 웃어 보였다.

특히 김선태는 일각에서 제기된 '쫓겨난 것 아니냐'는 시선에 대해서는 선을 그었다. 그태는 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비춰졌는데 그런 건 전혀 아니다"라며 "충주시 공무원뿐 아니라 전체 공무원을 욕하는 반응을 보며 개인적으로 마음이 아팠다"고 털어놨다.

이어 "절대 왕따도 아니었고, 시청 공무원 분들이 많이 도와주셨다"며 "전례 없던 일을 하다 보니 조직과 안 맞는 부분도 있었겠지만 이해해 주는 분들이 대다수였다"고 강조했다.


그가 퇴직을 결심한 배경에는 '충분히 할 만큼 했다'는 판단이 있었다. 김선태는 "100만 구독자가 목표였고, 그 정도면 할 도리는 다 했다고 생각했다"며 "여러 곳에서 제안도 많이 받았고, 고민 끝에 자유롭게 해보고 싶었다"고 밝혔다.

무엇보다 솔직한 이유도 숨기지 않았다. 그는 "나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다"며 "새로운 도전이라고들 하지만, 좀 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠냐"고 말했다.

그러면서도 "가난해서 나가는 건 아니다. 맞벌이 10년 했고 외부 활동 수익도 있었다"고 덧붙였다. 올해 40세가 됐다고 밝힌 그는 "더 나이 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶다. 망할 수도 있지만 후회는 없다"며 각오를 다졌다.


끝으로 "유튜버로서 자리를 잡고 싶다. 구독, 좋아요 눌러달라"며 특유의 위트 있는 마무리로 영상을 마쳤다.

한편 김선태는 충주시 공식 유튜브 채널을 성공적으로 운영하며 화제를 모았으며, 지난달 13일 충주시 계정에 '마지막 인사'라는 영상을 올린 후 퇴사했다. 일각에서는 그의 청와대행 가능성도 제기됐다. 실제 김선태는 청와대 관계자와 만남을 가졌으나, 구체적인 영입 제안은 받지 않은 것으로 알려졌다.

