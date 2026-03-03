[현장인터뷰]'이정효 매직'에 눈물 펑펑 日, FC서울과 '리턴 매치'…"한일전 흥미진진"→"좌절의 결과, 목표는 亞 1등 클럽"

비셀 고베(일본)는 4일 서울월드컵경기장에서 FC서울과 2025~2026시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(ACLE) 16강 1차전을 치른다.
결전을 앞둔 미하엘 스키베 고베 감독은 3일 열린 공식 기자회견에서 "서울을 상대하게 돼 기쁘다. 굉장히 멋지고 좋은 경기장이라고 생각한다. 여기서 서울 상대하게 돼 기쁘다. 한-일 경기는 그렇지 않아도 흥미진진하다고 생각한다. 좋은 경기 할 수 있었으면 좋겠다"고 말했다.
두 팀은 지난 10일 고베에서 리그 스테이지 7차전을 치렀다. 당시 '홈팀' 고베가 2대0으로 이겼다. 공은 둥글다. 승패는 속단할 수 없다. 스키베 감독은 "서울은 2~3주 전보다 더 잘 준비돼 있을 것으로 생각한다. 시즌 시작하고 시간이 흘렀고, 몇 경기 치렀다. 이전보다 신체적으로 준비가 더 잘 돼 있을 것으로 생각한다"고 경계했다.
이날 선수 대표로 기자회견에 참석한 사사키 다이주는 "이미 리그 스테이지에서 경기를 했다. 그때는 운이 따라서 이겼다고 생각한다. 16강전이기 때문에 완전히 다르다고 생각한다. 경기를 잘 해야하고, 최선을 다해 준비하겠다"고 했다.
그는 특히 지난 시즌 광주FC와의 16강전 결과를 되짚으며 굳은 결의를 다졌다. 고베는 2024~2025시즌 ACLE 16강에서 '이정효 매직'에 눈물 흘렸다. 1차전에서 2대0으로 이겼지만, 원정에서 치른 2차전에서 0대3으로 패했다. 합계 2대3으로 패하며 고개를 숙였다. 당시 이정효 감독이 이끌던 광주는 역대 시·도민구단 중 ACL 무대에서 8강에 오른 최초의 팀이 됐다.
사사키는 "2차전은 홈에서 치르는 것이 훨씬 더 좋다고 생각한다. 둘 다 이기는 것이 베스트다. 8강에 당연히 가고 싶다. 홈이든 원정이든 이기도록 하겠다"며 "지난 시즌 16강전은 개인적으로 좌절스러운 결과다. 그래서 더 집중해야 한다. 다 이겨서 8강 가고 싶은 마음이 크다. 우리의 목표는 아시아 최고의 구단이 되는 것이다. 그렇게 하기 위해선 일단 이번 경기를 이기고, 다음 경기를 잡고, 그 다음에 8강을 생각하겠다"고 했다.