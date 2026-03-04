미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

기사입력 2026-03-04 02:27


미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여…
합성사진

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여…
로이터연합뉴스

[스포츠조선 이현석 기자]이강인은 아직 결정을 내리지 않았다. 다가오는 여름 파리 생제르맹(PSG) 잔류와 이적 중 결정을 내려야 할 수 있다.

프랑스의 탑메르카토는 3일(한국시각) '이강인은 아직 PSG의 제안에 대해 답변하지 않았다'라고 보도했다.

이강인은 지난겨울 아틀레티코 이적 가능성으로 뜨거웠다. 유럽축구 이적시장 전문가 마테오 모레토 기자는 '아틀레티코가 이강인 영입에 나섰다'며 '마테우 알레마니 아틀레티코 디렉터는 금요일에 파리에 방문해 접촉을 시작했다. 계약 체결을 위한 기반도 마련했다. 반면 PSG는 이강인과 계약을 갱신하길 원한다'고 이강인 이적설을 전하며 불이 붙었다.


미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여…
로이터연합뉴스
아틀레티코가 이강인을 강력하게 원하는 이유 중 하나는 알레마니 디렉터의 존재다. 알레마니는 과거 이강인이 발렌시아 최고 유망주로 인정받을 시절, 발렌시아 CEO를 맡았었다. 이강인의 재능을 알아본 인물 중 한 명이다. 그는 2025년 10월 아틀레티코 디렉터로 부임했고, 겨울 이적시장에서 곧바로 이강인에게 주목했다.

이강인으로서는 좋은 기회가 될 수도 있었다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 또한 PSG에서 이강인은 최근 입지가 좋지 않다. 핵심 경기에서 선발로 나서는 경우가 없다. 하지만 아틀레티코가 선발 자리를 보장해주고 영입한다면, 스페인 무대로 복귀해 다시금 주전 자원으로 활약할 가능성도 적지 않았다.


미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여…
로이터연합뉴스
큰 연봉과 이적료도 기대할 수 있었다. PSG의 이강인 요구 이적료는 4000만~5000만 유로(약 680억~860억원) 수준으로 알려졌다. 아틀레티코는 이 금액이 이강인을 위해서는 아깝지 않다는 입장이었다. 손흥민에 버금가는 연봉, 김민재에 버금가는 이적료를 기록할 가능성도 적지 않았다. 다만 지난겨울 루이스 엔리케 감독이 이적을 차단하며 성사되지 못했다.

현재는 상황이 조금 달라졌다. 이강인이 활약을 선보이며 PSG가 재계약 협상에 적극적으로 나선 것이다. 프랑스의 레퀴프는 '이강인은 PSG 생활에서 중요한 전환점에 서 있다. 이제 그는 팀에서 가장 역동적인 선수 중 한 명으로 자리 잡았으며, 앞으로 팀 내 더 중요한 역할을 맡을 가능성이 커졌다. 이강인은 2028년 6월까지 파리 생제르맹과 계약되어 있지만, 계약 연장에 대한 논의가 진행 중이다'고 설명했다.


미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여…
로이터연합뉴스
다만 이강인은 아직 결정을 내리지 않았다. 탑메르카토는 'PSG는 대대적인 연장 계약을 고려하고 있다. 다만 이강인은 PSG의 제안에 응답하지 않았다. PSG는 이강인에게 처음으로 계약 연장을 제시했으나, 이강인은 아직 답변하지 않았다. 자신의 미래에 대한 결정을 내리지 않은 것으로 보인다. 그의 상황은 여전히 슌매우 불확실하다'고 전했다. 이강인으로서도 완전히 확고한 주전 자리를 보장받지 못한다면, 잔류가 고민이 될 수 있다.


이강인의 거취가 경기를 거듭할수록 뜨거워지고 있다. 이강인이 활약을 이어간다면, 지키려는 PSG와 영입하려는 팀들 사이의 신경전도 더 거세질 수밖에 없다.


이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

'이혼' 김현숙, 子 유학 보내고 '제주 자가'서 홀로 생활 "속마음 털어놓기 부담스러워"

3.

박봄 "산다라박 마약 덮으려 이용당해" 뜬금 폭로→3시간 만에 삭제 [종합]

4.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

5.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "중국 월드컵 나간다" 현실로? 모든 건 FIFA 회장 마음...이란 월드컵 불참시 "배당금, 2030년 참가 기회 박탈 가능"

2.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

3.

김도영 이어 위트컴까지 터졌다! 日 떨고 있나? "ML 출신, 위협될 타격 능력"

4.

'ML 136G 클래스' 더닝, 국대 데뷔전 완벽했다…난감한 2실책에도 3이닝 무실점 쾌투

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "중국 월드컵 나간다" 현실로? 모든 건 FIFA 회장 마음...이란 월드컵 불참시 "배당금, 2030년 참가 기회 박탈 가능"

2.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

3.

김도영 이어 위트컴까지 터졌다! 日 떨고 있나? "ML 출신, 위협될 타격 능력"

4.

'ML 136G 클래스' 더닝, 국대 데뷔전 완벽했다…난감한 2실책에도 3이닝 무실점 쾌투

5.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.