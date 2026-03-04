유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

기사입력 2026-03-04 05:10


유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

[스포츠조선 이지현 기자] '충주맨 김선태'가 퇴사 후 개인 채널을 개설한 가운데, 하루 만에 구독자 40만 명을 동원하며 실버버튼을 확정지었다.

3일 김선태는 자신의 이름을 내건 유튜브 채널 '김선태'를 개설했다. 채널 소개 문구에는 "세상 모든 것을 홍보합니다"라는 설명이 담겼다. 공공 홍보를 넘어 보다 확장된 콘텐츠 활동을 예고했다.

또한 새 채널 프로필 그림은 유튜버 빠니보틀이 그린 것으로, 김선태의 친근한 표정과 재치 있는 일러스트로 표현돼 팬들의 웃음을 자아냈다.

특히 이날 '김선태' 채널은 개설 하루 만에 40만 명의 구독자를 넘어서며, '브론즈 버튼'은 물론 '실버 버튼'을 확정 지었다. '실버 버튼'은 유튜브 채널 구독자 수 10만 명 돌파 시 받을 수 있다.


유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'
한편 이날 채널의 첫 영상도 공개됐다. 그는 "안녕하세요. 김선태입니다. 이제 충주맨이 아니죠"라고 인사를 건넸다.

특히 김선태는 일각에서 제기된 '쫓겨난 것 아니냐'는 시선에 대해서는 선을 그었다. 그는 "원래 의도와 다르게 쫓겨나는 것처럼 비춰졌는데 그런 건 전혀 아니다"라며 "충주시 공무원뿐 아니라 전체 공무원을 욕하는 반응을 보며 개인적으로 마음이 아팠다"고 털어놨다.

이어 "절대 왕따도 아니었고, 시청 공무원 분들이 많이 도와주셨다"며 "전례 없던 일을 하다 보니 조직과 안 맞는 부분도 있었겠지만 이해해 주는 분들이 대다수였다"고 강조했다.

또한 퇴직을 결심한 배경에는 '충분히 할 만큼 했다'는 판단이 있었다. 김선태는 "100만 구독자가 목표였고, 그 정도면 할 도리는 다 했다고 생각했다"며 "여러 곳에서 제안도 많이 받았고, 고민 끝에 자유롭게 해보고 싶었다"고 밝혔다.


무엇보다 솔직한 이유도 숨기지 않았다. 그는 "나가는 이유 중 가장 큰 것은 돈을 더 벌고 싶었다"며 "새로운 도전이라고들 하지만, 좀 더 나은 조건을 위해 가는 것 아니겠냐"고 말했다.

그러면서도 "가난해서 나가는 건 아니다. 맞벌이 10년 했고 외부 활동 수익도 있었다"고 덧붙였다. 올해 40세가 됐다고 밝힌 그는 "더 나이 먹기 전에 내 역량을 펼쳐보고 싶다. 망할 수도 있지만 후회는 없다"며 각오를 다졌다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

박봄 "산다라박 마약 덮으려 이용당해" 뜬금 폭로→3시간 만에 삭제 [종합]

3.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

4.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

5.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

박봄 "산다라박 마약 덮으려 이용당해" 뜬금 폭로→3시간 만에 삭제 [종합]

3.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

4.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

5.

논란 후 캐나다行 이휘재♥문정원 부부, 4년 침묵 깼다

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 또 충격! "중국 월드컵 나간다" 현실로? 모든 건 FIFA 회장 마음...이란 월드컵 불참시 "배당금, 2030년 참가 기회 박탈 가능"

2.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

3.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

4.

'리빙레전드' 양효진, 올 시즌 마치고 전격 은퇴…NO.14 영구결번 "유종의 미 거두겠다" [공식발표]

5.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.