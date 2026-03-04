'장원영 언니' 장다아, '살목지'로 스크린 데뷔 "감정 그라데이션 보여줄 것"

기사입력 2026-03-04 11:52


'장원영 언니' 장다아, '살목지'로 스크린 데뷔 "감정 그라데이션 보여…
영화 '살목지' 제작발표회가 4일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 장다아가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.04/

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 장다아가 영화 '살목지'를 통해 공포 장르에 첫 도전장을 내밀었다.

장다아는 4일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '살목지' 제작보고회에서 "초반엔 당차고 겁 없는 모습을 보여주다가 점점 감정이 변화하는 모습을 보여준다"라고 했다.

4월 8일 개봉하는 '살목지'는 '살목지' 로드뷰에 정체불명의 형체가 찍히고, 재촬영을 위해 저수지로 향한 촬영팀이 검고 깊은 물속의 무언가를 마주하게 되면서 벌어지는 공포 영화로, 이상민 감독의 장편 데뷔작이다.

'살목지'로 스크린에 데뷔한 장다아는 온로드미디어 막내 PD 문세정을 연기했다. 그는 자신이 맡은 캐릭터에 대해 "세정은 호러 채널을 운영하고 높은 조회수를 꿈꾸며 현장에 합류한 막내다. 팀원 중에서 공포에 가장 관심이 많고, 관심도 많다"고 소개했다.

이어 연기적으로 가장 신경 쓴 부분에 대해 "초반엔 당차고 겁 없는 모습을 보여주다가, 중·후반부에 갈수록 감정의 그라데이션을 보여준다"면서 "감독님이 대본에 표현해 주신 세정의 감정이 저한텐 모두 당위성이 있어서 편하게 연기할 수 있었다"고 말했다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

