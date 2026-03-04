[SC이슈] ‘충주맨’ 떼도 화력 그대로…김선태 유튜브, 구독자 60만 돌파

최종수정 2026-03-04 09:49

[스포츠조선 조민정 기자] '충주맨' 타이틀을 내려놓은 김선태가 개인 유튜브에서도 강력한 화력을 입증했다. 채널 개설 직후 구독자가 급증하며 단숨에 60만 구독자를 넘어섰다.

4일 오전 9시 30분 기준 김선태의 개인 유튜브 채널 '김선태' 구독자 수는 약 65만 명을 기록했다. 채널 개설 이틀 만에 50만 구독자를 돌파한 데 이어, 새로고침을 할 때마다 수천 명씩 증가하는 가파른 상승세를 보이고 있다.

첫 영상의 화력도 심상치 않다. 3일 공개된 '김선태입니다'라는 제목의 영상은 조회수 280만 회를 넘기며 빠르게 확산됐다. 영상에서 김선태는 공직을 떠난 이유와 향후 계획을 직접 밝혔다.

그는 "퇴사를 결심한 이유는 많이 보여드렸다. 할 만큼 했다"며 "앞으로 진로에 대해 고민이 많았고 여러 제안도 들어왔지만 자유롭게 해보고 싶어 유튜브를 시작했다"고 말했다. 이어 조직 내 갈등설에 대해서는 "쫓겨난 것처럼 보인 건 전혀 아니다. 왕따도 아니었고 많은 도움을 받았다"고 선을 그었다.

특히 김선태는 사직 배경을 두고 "돈을 더 벌고 싶었다"며 솔직한 속내를 밝혀 화제를 모았다. 그는 "이제 나이가 40이라 더 늦기 전에 역량을 펼쳐보고 싶었다. 잘될지 모르지만 유튜버로 자리 잡고 싶다"고 포부를 전했다.

댓글 반응도 뜨겁다. 그가 운영하던 충주시 공식 유튜브 채널 계정까지 "선태야, 나의 선태야"라는 댓글을 남겨 화제가 됐고 해당 댓글에는 '좋아요'가 10만 개 넘게 달렸다.

김선태의 개인 채널 성장세는 전 직장인 충주시 유튜브 채널과의 구독자 경쟁으로도 이어지고 있다. 현재 충주시 채널 구독자는 약 77만 명 수준으로 두 채널의 격차는 약 10만 명대다. 빠르게 구독자가 늘고 있는 김선태 채널이 이를 따라잡을지도 관심사로 떠올랐다.

김선태는 2016년 9급 공무원으로 입직해 충주시 유튜브 채널을 운영하며 '충주맨'이라는 별칭으로 큰 인기를 얻었다. 7년 동안 채널을 성장시키며 공공기관 유튜브 성공 사례로 꼽혔고 6급으로 승진하기도 했다. 지난달 퇴직을 선언한 그는 개인 채널을 통해 새로운 도전에 나섰다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

