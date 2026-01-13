'실력파 밴드' 원위, 신곡 '관람차' MV 티저 공개…포근한 겨울 시즌송
|사진 제공=알비더블유
[스포츠조선 정빛 기자 '실력파 밴드' 원위(ONEWE)가 포근한 겨울 시즌송으로 돌아온다.
원위는 오늘(13일) 공식 유튜브 채널을 통해 디지털 싱글 '관람차 (Ferris wheel)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.
공개된 영상 속 원위는 관람차를 연상케 하는, 서로를 바라보는 원형 대형으로 등장해 눈길을 끈다. 이들은 '관람차 (Ferris wheel)'에 맞춰 각자의 포지션 악기와 함께 연주를 이어가며 완곡에 대한 기대감을 끌어올렸다.
특히 '돌고 돌아 너를 다시 만날 테니까', '놓치지 않게 너의 두 손을 잡을게'라는 감성적인 노랫말로 원위가 그려낼 서정적인 분위기를 한층 선명하게 표현한 것이 특징이다.
'관람차 (Ferris wheel)'는 경쾌한 리듬과 따뜻한 멜로디가 어우러진 밴드 사운드 기반의 곡이다. 멤버 기욱이 작사, 작곡 작업을 진두지휘하며, 원위 특유의 밝고 설레는 에너지를 배가했다. 원위는 결국 제자리로 돌아오는 관람차처럼, 첫사랑과 다시 마주하는 순간을 섬세하게 포착했다.
원위는 신곡 '관람차 (Ferris wheel)'를 포함해 기발매곡의 최초 가이드 버전이 수록된 데모 앨범 '4th Demo Album 'STUDIO WE : Recording #4''를 오는 30일 피지컬 앨범으로 선보인다. 원위는 다듬어지지 않은 러프한 질감 속 곡의 첫인상을 고스란히 담아내 음악적 역량을 입증한다.
|사진 제공=알비더블유
원위의 디지털 싱글 '관람차 (Ferris wheel)'는 오는 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.
|사진 제공=알비더블유
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
