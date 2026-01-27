신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 덧 입혔다"

기사입력 2026-01-27 18:02


신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 …

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 코요태의 멤버 신지가 염색으로 이미지 변신에 성공했다.

27일 신지는 "앞머리도 많이 길었고 색도 다시 밝아져서 번거롭지만 어두운 색으로 덧 입혔지 모"라며 달라진 모습을 공개했다.

신지는 기존 따뜻한 생감의 헤어컬러에서 블랙에 가까운 어두운톤 염색으로 완전히 달라진 분위기를 자아냈다.


신지, '5월 결혼식' 위해 외모부터 확 바꿨다...달라진 분위기 "색 …
한편 신지는 7세 연하 가수 문원과 내년 결혼한다. 하지만 문원이 돌싱이며 딸이 있다는 사실이 공개되자, 이혼 사유 등 사생활과 관련한 의혹이 제기되며 부정적인 여론이 확산됐다.

또한 유튜브 내에서의 태도도 논란이 됐다. 문원은 교제 전 딸 있는 돌싱남임을 밝히지 않은 점, 신지가 유명한 줄 몰랐다고 한 점, 전처에게 존칭을 쓰면서 7세 연상인 신지에게는 '이 친구'라고 부른 점 등으로 구설에 올랐다. 김종민과 빽가에게 나잇살을 언급하는 등 부적절한 언행으로 많은 지적을 받기도 했다.

이에 대해 신지는 "여러분들께서 보내주신 관심과 우려의 말씀들을 충분히 이해하고 있다, 고민하고 더 살피도록 하겠다"라는 입장을 밝혔다.

최근 신지는 "결혼 발표를 정식으로 하려 합니다"라며 "문원 씨와 저는 5월에 결혼식을 올리려 합니다"라고 기쁜 소식을 알렸다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

3.

"현수, 1루 글러브 준비해!" 캠프 이틀만 → 38세+50억 베테랑에게 '포지션 이동' 지시…독해진 강철매직 [질롱포커스)

4.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

5.

유격수라서 1825억 안긴 거 아니었나...김하성 제친 FA 최대어는 3루로 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.