'심형탁 子' 하루, 다르긴 다르네..생후 359일에 벽 잡고 폭풍 걸음마

기사입력 2026-01-28 08:31


'심형탁 子' 하루, 다르긴 다르네..생후 359일에 벽 잡고 폭풍 걸음…

[스포츠조선 정유나 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 생후 359일 하루가 슈퍼 코어파워를 뽐낸다.

오늘(28일) 방송되는 KBS2 '슈돌' 606회는 '공주님! 아빠가 지켜줄게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다.

이 가운데, 심형탁 아들 생후 359일 하루가 나날이 성장하는 근력을 뽐내며 걸음마 실력을 드러낸다. 하루는 이제 벽을 잡고 걸음마를 떼는 단계로, 마치 스파이더맨이 된 듯 두 손을 벽에 딱 붙이고 탄탄한 하체 힘과 코어의 힘으로 한 발씩 옆으로 움직여 귀여움을 유발한다. 이 모습을 본 MC 김종민은 "하루 지금 걷는 거야?"라며 폭풍 성장하는 하루의 모습에 놀라움을 드러낸다.


'심형탁 子' 하루, 다르긴 다르네..생후 359일에 벽 잡고 폭풍 걸음…
하루는 혼자 걷기의 전초전인 혼자 서기까지 도전해 이목을 집중시킨다. 아빠 심형탁이 하루의 몸을 받치던 손을 조심스레 떼자 하루는 본능적으로 자신의 엄지 발가락에 힘을 딱 주더니 두 다리로 우뚝 서서 아빠를 깜짝 놀라게 한다고. 코어힘으로 중심을 잡으며 무려 10초 동안 우뚝 선 하루의 모습에 김종민은 "하루가 어제까지 누워 있었는데 이제 혼자 섰다!"라며 물개 박수를 치며 감격했다는 후문.

벽을 잡고 폭풍 걸음마 실력을 뽐내는 하루부터 혼자 서기에 성공한 하루까지 이제 곧 걸을 태세인 하루의 모습은 오늘 방송되는 '슈돌'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

2.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

3.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

4.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

5.

'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"

연예 많이본뉴스
1.

연예계 논란 속 일침...김영대 여동생 "오빠, 처신 똑바로 하라" 충고

2.

정형돈, 성형으로 퉁퉁 부은 눈…굿즈까지 완판 "사고 싶어도 못 사"

3.

'이혼' 한그루, 홀로 쌍둥이 키우는 심경 "스스로 감옥에 갇혀 살아"

4.

"누가봐도 이동건 딸" 조윤희 딸 로아, 눈웃음· 큰 키까지 아빠 판박이

5.

'내연녀만 셋' 전원주, 바람핀 남편 얼마나 미웠으면 "영정사진도 째려봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

'정철원과 이혼설' 김지연, 정면돌파 선포 → "진실을 가리려는 소음, 오직 결과로 증명하겠습니다"

2.

"후회 없이 은퇴하고 싶어서"... 정글이 된 삼성 백업 포수 5대1 경쟁, '남'보다 '자신'과 싸우는 법

3.

[속보] '최악이다' 韓 축구 좌절, 차세대 스트라이커 오현규 프리미어리그 이적 불발 유력...풀럼 '554억' 1순위 타깃 막바지 협상 돌입

4.

날벼락! 이정후, 중견수 박탈은 OK → 더 큰 문제 따로 있다. 코너에서 8홈런 치면 설 자리 있나

5.

오현규(리즈, 24) 초대박 희소식! 'EPL 입성' 초읽기…'경쟁자 이적료 791억' 풀럼만 팀이냐→팰리스도 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.