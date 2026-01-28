민희진 측, 녹취록까지 공개…"하이브가 나 죽이려 하는데, 미쳤다고 투자자 만나냐"

기사입력 2026-01-28 13:28


민희진 전 어도어 대표의 소송대리인 법무법인 지암 김선웅 변호사가 28일 서울 종로구 한 빌딩에서 열린 기자회견에서 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 대해 입장을 밝히고 있다. 김선웅 변호사가 공개한 반박 자료 모습. 종로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.28/

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 어도어 전 대표 측이 일부 업체와 접촉했다는 의혹에 반박하면서 이를 뒷받침하는 증거로 녹취록을 공개했다.

민희진 법률 대리인 법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로 모처에서 기자회견을 열고 "'하이브가 나 죽이려고 하는데, 미쳤다고 투자처를 만나느냐'라는 민 전 대표 녹취록이 있다"라고 했다.

이날 '민희진 전 어도어 대표 '템퍼링 진실과 다보링크 주식시장교란 사건-K팝 파괴자와 시장교란 방조자는 누구인가?'라는 주제로 기자회견을 진행했다.

어도어 경영진, 대주주, 언론이 주장하는 '뉴진스 템퍼링' 주장에 대해서 "민 전 대표는 최근 전문변호사의 도움으로 자신이 아닌 뉴진스 멤버 한 명의 가족과 특정 기업인이 결탁한 '주식시장교란 공모'였음을 알게 됐다"고 주장했다.

또 "특히 이러한 주가조작 공모 세력이 민 전 대표와 뉴진스 멤버들을 악용하려는 계획을 세우고 이를 실행하려 한다는 것을 에 하이브의 경영진이 이미 알고 있었다는 증거를 입수하게 됐다"고 덧붙였다.

실제 탬퍼링은 뉴진스 멤버 가족 한 명과 자본시장교란세력의 모의에 의해 준비된 것이라며, 이와 관련 증거인 텔레그램 메시지, 녹취록을 공개했다.

김 변호사에 따르면, 민 전 대표는 2024년 6월 경 뉴진스 멤버 한 명의 아버님으로부터 "내 형이 인맥이 넓고 연줄이 있으니 하이브와의 협상을 맡겨주면 잘 할 것"는 얘길 들었다. 민 전 대표는 반신반의 하면서도 멤버의 가족이기에, 멤버 중 한 명의 아버지가 소개해준 그의 형을 연락처를 2024년 7월 26일 받게 됐다. 그러나 멤버 한 명의 큰아버지 이모 씨는 2024년 8월까지 아무런 결과를 가져오지 못했다.

그러나 2024년 8월 27일 민 전 대표가 어도어 대표이사에서 해임되고 뉴진스 활동이 무산될 위기에 처한다. 이후 9월 9일 멤버의 큰아버지 이모 씨가 다시 민 전 대표에게 연락을 해서 하이브의 핵심경영진인 신영재와 나눈 텔레그램 메세지를 보여주면서 신영재와의 친분을 과시하며 "하이브와의 협상을 진행하겠다"고 알린다.


이를 두고 김 변호사는 "이씨와 박정규가 짜고 마치 박정규가 대단한 정치적 배경이 있는 것처럼 민 전 대표를 속여 자신들의 말을 듣게 할 의도"라고 판단했다.


사진 제공=민희진
민 전 대표가 이씨를 신뢰하지 않았기에 자신이 직접 2024년 9월 28일 하이브 대표이사 이재상과 면담했다는 사실도 밝혔다. 이 자리에서 민 전 대표가 여러 화해 옵션을 제시했다는 것이 민 전 대표 입장이다.

김 변호사는 "이재상은 민 전 대표의 화해 제시에 대한 확답을 미루다 면담이 진행되던 중 갑자기 민 전 대표에게 '테라사이언스, 다보링크란 회사이름을 들어봤냐'고 물으면서 '만났느냐, 만나지 마라'고 말한다"라며 당시 대화가 녹음된 파일을 들려줬다.

이에 따르면, 민 전 대표는 이재상에게 "테라 뭐요?"하며 금시초문인 듯한 반응을 보이며 "하이브 가 나 죽이려고 지금 드릉거리고 있는데, 미쳤다고 제가 만나겠느냐. 여기보다 훨씬 유명한 회사들도 연락도 오는데, 안 만나고 있다"고 말했다.

김 변호사는 "그리고 우연의 일치라곤 보기 어려울 만큼 이재상을 만난 그 다음날인 2024년 9월 29일 멤버 큰아버지 이모 씨가 민 전 대표를 찾아와 '다보링크 박정규이 방시혁의 자존심을 꺾어 합의에 나서게 할 묘안이 있다'며 그 자리에서 박정규란 인물에게 전화를 건다"고 설명했다.


사진 제공=민희진
박정규와 이씨와의 통화 녹취록에 따르면, 박정규는 "10월 26일 해외 주요 인사가 방문하는 중요한 행사가 있고, 방시혁은 자신이 거기에 참석하는 명단에 포?된 것으로 알고 있는데, 내가 방시혁을 명단에서 빼고 대신 민희진을 넣을 수 있다"고 말한다.

김 변호사는 "박정규와 이모 씨의 전화통화 내용을 전혀 이해하지 못했던 민 전 대표는 영상에서 확인하셨듯 멤버 중 한 명의 큰아버지인 이모 씨에게 '다보, 테라 이게 뭐예요?'라고 묻는다. 이에 이모씨는 영상에서 확인하셨듯 '테라는 박정규, 다보는 자신이 대주주인 회사'라고 설명한다"라고 덧붙였다.

그러면서 "만약 민 전 대표가 다보링크, 테라사이언스을 사전에 알고 있었고, 이 회사들이 무엇을 하는 회사인지 인지했다면 '이게 뭐에요?'하는 질문을 하지 않았을 것이고, 이모 씨가 두 회사를 자세히 소개하지도 않았을 것"이라고 강조했다.

당시 통화 녹음에 대해서는 "민 전 대표는 박정규와 이모 씨의 전화통화 초입 부분에서 이상한 기분을 느껴 해당 통화를 녹음했다"고 설명했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.