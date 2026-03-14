결혼 발표도 전에 혼전임신 고백..유명 아이돌 출신 배우 "소중한 선물 찾아왔다"[전문]

기사입력 2026-03-14 15:20


결혼 발표도 전에 혼전임신 고백..유명 아이돌 출신 배우 "소중한 선물 …

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 소나무 출신 배우 나현이 혼전 임신 소식을 전했다.

14일 나현은 자신의 SNS 계정을 통해 "
결혼을 준비하던 중 저희에게 소중한 선물이 먼저 찾아왔다"라는 글을 게재하며 직접 임신 사실을 알렸다.

그는 "조심스럽게 시간을 보내다 이제 안정기에 접어들어 이렇게 소식을 전하게 됐다"며 "순서가 조금 달라지긴 했지만 저희에게는 더 특별한 시작이 된 것 같다"고 벅찬 마음을 전했다.

이어 "결혼식은 조금 천천히 준비해 아마 1년 정도 뒤에 하게 될 것 같다"며 "따뜻한 마음으로 축복해주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.

함께 공개된 사진에는 아기 초음파 사진을 비롯해 임신 테스트기, 아기 용품, 임산부 배지 등이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 새 생명의 탄생을 알리는 상징적인 물건들이 담기며 예비 엄마가 된 나현의 설렘이 고스란히 전해졌다.

한편 나현은 2013년 걸그룹 시크릿의 'I Do I Do' 뮤직비디오로 얼굴을 알리며 그룹 B.A.P '1004(Angel)' 뮤직비디오의 여주인공으로 출연해 주목받았다. 2015년에는 걸그룹 소나무 멤버로 데뷔해 리드 댄서와 보컬로 활동했다.

이후 2016년 웹드라마 '더 미라클'의 주연을 맡으며 본격적인 배우 활동을 시작했다. Olleh TV '로맨스를 팔로우하기 시작했습니다', Naver TV '카페 킬리만자로'에서 여주인공으로 입지를 다졌고, 최근 tvN '구미호뎐 1938'에서 묘연각 예인기생인 난초역 소화해내며 한층깊어진 연기를 선보였다.

다음은 나현 SNS글 전문


안녕하세요

결혼을 준비하던 중

저희에게 소중한 선물이 먼저 찾아왔습니다

조심스럽게 시간을 보내다가

이제 안정기가 되어 이렇게 소식을 전해요.

순서가 조금 달라지긴 했지만

저희에게는 더 특별한 시작이 된 것 같아요.

결혼식은 조금 천천히 준비해서

아마 1년 정도 뒤에 하게 될 것 같습니다.

따뜻하게 축복해주시면 감사하겠습니다

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한지상, 성추행 의혹 직접 반박 "관계 끝나자 돌변, 5억 or 공개연애 요구했다"

2.

장윤정♥도경완 덴마크서 멘붕..아침 한끼에 18만원 '살벌한 물가 충격'

3.

유재석, ♥나경은과 커플룩 못 입는 이유는? "내가 후회해~"

4.

이재룡, 사고 직전·직후 ‘술술술’..동료 오피스텔서도 마셨나 ‘CCTV포착’

5.

김남길, 단종 내쫓은 세조役에 고민 "'왕사남' 흥행, 어떻게 표현될지 걱정된다"(핑계고)

연예 많이본뉴스
1.

한지상, 성추행 의혹 직접 반박 "관계 끝나자 돌변, 5억 or 공개연애 요구했다"

2.

장윤정♥도경완 덴마크서 멘붕..아침 한끼에 18만원 '살벌한 물가 충격'

3.

유재석, ♥나경은과 커플룩 못 입는 이유는? "내가 후회해~"

4.

이재룡, 사고 직전·직후 ‘술술술’..동료 오피스텔서도 마셨나 ‘CCTV포착’

5.

김남길, 단종 내쫓은 세조役에 고민 "'왕사남' 흥행, 어떻게 표현될지 걱정된다"(핑계고)

스포츠 많이본뉴스
1.

1조원의 사나이, 설마 박동원이 누군지 알고 있었나...야구 재벌들 플레이, 왜 소름 돋았나

2.

머리가 띵한 충격패.. '죄인' 처럼 퇴장한 야구대표팀 → 모두가 굳은 표정. 신기루 처럼 사라진 8강 기적 [마이애미 현장]

3.

'류현진의 표정'이 말하는 현실, 17년만에 나가본 '우물밖'은 더 거칠고 위험했다

4.

'대표팀 은퇴 고민' 손흥민 대통곡, 토트넘 답답해 미칠 지경...韓 축구 역사상 최악의 감독, 부임 욕망 실토→"누가 거절하겠나" 너스레

5.

도박 파문? 3월인데 벌써 우렁찬 '마' 함성…시범경기 예매만 1만3000석 돌파, 야구수도의 위엄 [부산현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.