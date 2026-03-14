도미니카전 '콜드' 참패 → '국가대표 0명' 사령탑은 어떻게 봤나 "8강까지 갔잖아" [부산포커스]

최종수정 2026-03-14 13:11

도미니카전 '콜드' 참패 → '국가대표 0명' 사령탑은 어떻게 봤나 "8…
김태형 롯데 감독. 스포츠조선DB

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 기적 같은 8강 진출의 감격이 한방에 스러졌다. 7회 콜드게임이란 굴욕에 직면했다.

류지현 감독이 이끄는 한국 야구대표팀은 14일(한국시각) 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 도미니카공화국전에서 0대10, 7회 콜드로 참패했다.

이번 WBC에 출전한 도미니카공화국 대표팀은 이번 대회에 후안 소토, 페르난도 타티스 주니어, 매니 마차도 등 메이저리그를 대표하는 슈퍼스타들로 가득하다. 한국을 응원하는 마음도 그렇지만, 야구인으로서도 도미니카공화국전은 놓칠 수 없는 경기다.

예상했던 대로지만, 더욱 가슴아픈 결과가 나왔다. 한국 선발 류현진은 2회를 채 버티지 못했고, KBO리그를 대표하는 투수들인 노경은 박영현 곽빈 소형준 등도 줄줄이 무너졌다. 특히 마지막에 소형준이 끝내기 3점 홈런을 허용하며 7회 0대10 콜드게임이란 암담한 현실을 마주해야했다.

프로야구 현장의 사령탑들은 어떻게 봤을까.

롯데는 이번 대표팀에 단 한명의 선수도 보내지 못했다. 박세웅 윤동희 등이 후보로 거론됐지만, 결과적으로 대표팀에 이름을 올리기엔 기량이 부족했다.

김태형 롯데 자이언츠 감독은 "국가대표는 참 힘들다. 감독 입장에선 매력있는 자리지만, 그만큼 스트레스가 심할 수밖에 없다"고 했다.

이어 "요즘 다른 나라들 보면 디테일이 엄청 올라왔다. (한국이 WBC 4강, 결승에 오른)20년전과는 출전하는 팀들의 수준이 다르다"면서 "8강까지 간 것만도 대단하다"고 강조했다.


도미니카전 '콜드' 참패 → '국가대표 0명' 사령탑은 어떻게 봤나 "8…
염경엽 LG 감독. 스포츠조선DB

LG는 롯데와 정반대다. 10개 구단 중 가장 많은 7명의 선수가 참여했다. 문보경 신민재 등은 무엇과도 바꿀 수 없는 귀중한 경험을 얻었지만, 손주영이 팔꿈치부상으로 이탈했고, 송승기는 단 한경기도 등판하지 못했다. 박동원은 줄곧 주전 마스크를 쓰며 만만찮은 피로감을 안게됐다.

염경엽 LG 감독은 "아쉽고 속상하다"며 한숨을 쉰 뒤 "선수들이 귀국하는대로 몸상태부터 다시 체크하겠다"고 강조했다.

대표팀은 오는 15일 저녁 귀국한다. 정규시즌은 오는 28일 개막한다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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