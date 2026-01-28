♥야노시호는 알고 있나...추성훈, 20년 지기 폭로에 당황 "한번 망했다" ('유퀴즈')

28일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "제작진 빨 VS 동생 빨(?) 파이터 아조씨들의 유튜브 평가 배틀"이라며 예고편을 공개했다.
이날 게스트로 추성훈과 김동현이 출연한 가운데 유재석은 "작년에 추성훈 씨가 유튜브를 시작하면서 난리가 났다. 유튜브 시작 1년 만에 구독자 200만 명이 됐다"라고 말했다.
2019년도에 유튜브를 먼저 시작했다는 김동현은 "오래 하면서 생기고 없어지는 것들을 많이 봤다. 형의 유튜브가 잘되는 걸 보고 '제작진분들이 잘 만들어 주시는 구나' 늘 감사하게 생각해야 한다"라고 했다. 이를 들은 추성훈은 "네가 뭐냐"라고 말해 웃음을 안겼다.
그때 김동현은 "형은 채널 한 번 망했었다"라고 폭로, "형도 유튜브 해보겠다고 MC 하면서 운동하셨는데 바로 없어졌다"라고 했다.
이에 유재석은 "'추추 TV'는 왜 망한 것 같냐"라고 물었고, 추성훈은 "나도 모르겠다"고 했다. 이를 듣던 김동현은 "검색해도 안 나오더라. 원래 검색하면 나왔었다"라고 장난을 쳤고, 추성훈은 "시끄럽다. 없어진 거를 왜 검색하냐"라고 버럭해 웃음을 안겼다.
김동현은 유튜브 채널을 통해 유명한 파이터들도 만나고 해외 촬영이 많다고. 그때 추성훈은 "동현이는 운동 콘텐츠다. 혼자서는 안 한다. 혼자서 운동해 봤자 조회 수 안 나온다. 동생들 데려와서 스파링하니까 조회 수 올라간다"라고 해 폭소를 자아냈다. 이에 유재석은 "추성훈 씨 채널은 제작진 빨, 동현 씨 채널은 동생 빨, 서로가 이렇게 평가를 하는구나"라며 웃었다.
또한 20년 전 일본 체육관에서 처음 만난 두 사람의 추억 가득한 에피소드와 한국 격투기의 이미지를 바꿨던 추성훈의 철학도 공개될 예정이다. 김동현은 격투기 선수를 꿈꾸던 무명 시절의 이야기와 함께, '피지컬: 아시아' 우승 이후 몽골 뉴스에 출연하며 국민적 인기를 체감한 비하인드도 전한다. 특히 김동현이 학창 시절 쓴 격투기 노트가 공개되자, 유재석은 웃다 못해 결국 오열까지 한 것으로 전해져 궁금증을 자아낸다. 서로의 존재만으로 든든함을 느끼는 두 파트너의 진솔한 이야기까지 본 방송에서 모두 만나볼 수 있다.