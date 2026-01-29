전현무·홍진경·서장훈, 연프 MC 아닌 참가자로…"웃음기 빼고 진지하게" ('옥문아')

2026-01-29


[스포츠조선 이우주 기자] '옥문아' 전현무와 홍진경이 연애 예능 프로그램 출연 의지를 드러냈다.

29일 KBS2 '옥탑방의 문제아들' 측은 '서장훈, 전현무, 홍진경이 출연하는 연애프로?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

전현무는 올해 연애 프로그램 참가자 출연이라는 새로운 목표가 생겼다며 "연프를 우재랑도 MC로 해본 적이 있다. 훈수 두고 우리끼리 공감하는 건 이제 재미가 없고 저 안에 들어가고 싶더라"라고 밝혔다.


전현무는 "그 생각을 왜 했냐면 장례식장에서 서장훈 씨를 만났다. 서장훈 씨도 되게 외로워한다. 그 분도 거의 집에만 있다. '형 누구 좀 나가서 만나야 되지 않냐' 하니까 기회가 없다더라"라며 "정작 연예인들이 다 집에만 있는데 장훈이 형도 방송 많이 하시니까 출연하고 나도 하고 허경환도 외로워하니까 (출연하고.) 얼마 안 남은 노총각들이 모여서 깔깔 웃기는 게 아니라 정말 찐으로 하고 싶다. 정말 제대로 하고 싶다. 마지막 불꽃이라는 마음 먹고"라고 의지를 드러냈다.

이를 가만히 듣던 홍진경은 "여성 출연자로 저도 나가겠다"라고 선언해 관심을 모았다. 전현무가 "네 명 중에 나만 보고 있는 거냐. 이건 좀 심하잖아"라고 놀랐지만 홍진경은 "프로그램 한번 기획해보시라"라며 부추겨 웃음을 안겼다.

한편, 전현무가 출연하는 KBS2 예능프로그램 '옥탑방의 문제아들'은 이날 밤 8시 30분에 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.