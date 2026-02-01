함소원 母, 재결합 반대하며 진화 문전박대…결국 오열 "헤어졌으면 그만 둬" ('동치미')
[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 함소원이 어머니의 재결합 반대에 눈물을 쏟는다.
지난달 31일 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미' 방송 말미 공개된 예고편에서는 어머니에게 재결합 허락을 받으러 가는 함소원의 모습이 담겼다.
진화와의 재결합 허락을 받기 위해 친정엄마를 찾아간 함소원. 하지만 어머니의 반대는 완강했다.
함소원의 어머니는 "한번 헤어진다고 했으면 그만두든가. 이건 왔다 갔다 시계 침도 아니고. 둘이서 똑같다"며 "진화는 내가 보기엔 틀렸어"라고 거세게 반대했다.
그때 진화가 용기를 내 장모님 댁을 찾아왔다. 꽃다발까지 들고 찾아왔지만 오랜만에 전 사위를 본 함소원의 어머니는 진화를 냉랭하게 대했다. 어머니는 "뭐하러 왔어"라며 "안 줘도 돼, 괜찮아. 오지 말고 가"라며 진화를 문전박대까지 해 충격을 안겼다.
그런가하면 함소원은 재결합을 고민하며 심리 상담을 받는다. "뭘 제일 염려하냐"는 질문에 함소원은 "살아 생전에 (진화가) 아빠하고 닮은 부분이 있다. 진화씨가 잘못되면 혜정이가 걱정할까봐 그게 걱정이 된다"며 눈물을 보인다.
이에 전성애는 "그래서 엄마가 반대하는 거다. 내 딸도 나처럼 희생만 하고 살까 봐. 엄마 마음을왜 모르냐. 정신차려"라고 답답해했고, 함소원은 또 한번 눈물을 쏟는다.
