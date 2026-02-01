함소원 母, 재결합 반대하며 진화 문전박대…결국 오열 "헤어졌으면 그만 둬" ('동치미')

기사입력 2026-02-01 09:17


함소원 母, 재결합 반대하며 진화 문전박대…결국 오열 "헤어졌으면 그만 …

[스포츠조선 이우주 기자] '동치미' 함소원이 어머니의 재결합 반대에 눈물을 쏟는다.

지난달 31일 MBN 예능프로그램 '속풀이쇼 동치미' 방송 말미 공개된 예고편에서는 어머니에게 재결합 허락을 받으러 가는 함소원의 모습이 담겼다.

진화와의 재결합 허락을 받기 위해 친정엄마를 찾아간 함소원. 하지만 어머니의 반대는 완강했다.

함소원의 어머니는 "한번 헤어진다고 했으면 그만두든가. 이건 왔다 갔다 시계 침도 아니고. 둘이서 똑같다"며 "진화는 내가 보기엔 틀렸어"라고 거세게 반대했다.


함소원 母, 재결합 반대하며 진화 문전박대…결국 오열 "헤어졌으면 그만 …
그때 진화가 용기를 내 장모님 댁을 찾아왔다. 꽃다발까지 들고 찾아왔지만 오랜만에 전 사위를 본 함소원의 어머니는 진화를 냉랭하게 대했다. 어머니는 "뭐하러 왔어"라며 "안 줘도 돼, 괜찮아. 오지 말고 가"라며 진화를 문전박대까지 해 충격을 안겼다.

그런가하면 함소원은 재결합을 고민하며 심리 상담을 받는다. "뭘 제일 염려하냐"는 질문에 함소원은 "살아 생전에 (진화가) 아빠하고 닮은 부분이 있다. 진화씨가 잘못되면 혜정이가 걱정할까봐 그게 걱정이 된다"며 눈물을 보인다.

이에 전성애는 "그래서 엄마가 반대하는 거다. 내 딸도 나처럼 희생만 하고 살까 봐. 엄마 마음을왜 모르냐. 정신차려"라고 답답해했고, 함소원은 또 한번 눈물을 쏟는다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

2.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

3.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

4.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

5.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

연예 많이본뉴스
1.

진화, 중국서 선 본다...母, 함소원과 재결합 반대 "성격 안 맞아" ('동치미')('동치미')

2.

지상렬♥16살 연하 신보람, 공개연애 후 예비장모 속상…"가짜뉴스로 마음고생" (살림남)

3.

故 허참, 간암 투병 사실 끝까지 숨겼다.."마지막까지 비밀로" 4주기 추모

4.

이혜성, 전현무과 결별 4년만 핑크빛?..."한해와 2년째 해외 가는 사이" ('놀토')

5.

빽가, "미친XX" 김건모 일침에 벤틀리 처분했다..."탐욕과 허영심 인정"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국 팬, 땡큐 소 머치!" 한화→휴스턴, 변치 않는 찐사랑…와이스 특별한 팬서비스 사연은

2.

[EPL 리뷰]"누가 감히 아스널을 세트피스로 조롱해" 또또 코너킥 골+요케레스 쐐기골로 리즈 4-0 누르고 맨유전 패배 '완전극복'→3경기 무승 탈출

3.

[공식 기자회견]"韓 축구 경축, '이강인=판매 불가' 이유 밝혀졌다" PSG 엔리케 감독 "LEE는 중요하며 좋아하는 선수.. 약간 '꾸준함'은 부족하다"

4.

"나도 심리적으로 의존할 것" 클러치히터, +α 소통창구 '왕조시절' 함께 한 사령탑 선배의 무한 신뢰, "야구, 그 이상의 가교"

5.

"월드컵 뛸 수 있다면 급여 깎겠습니다" K-로드리 권혁규의 '진짜 도전', 빅리그 떠나 獨 2부 카를스루에 이적 확정(獨매체)

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.