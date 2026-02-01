박신혜, 이번엔 하윤경 구하기 나선다..고경표는 위장 잠입 박신혜 압박('미쓰홍')

기사입력 2026-02-01 14:04


박신혜, 이번엔 하윤경 구하기 나선다..고경표는 위장 잠입 박신혜 압박(…

[스포츠조선 조지영 기자] 박신혜가 하윤경을 구하기 위해 몸을 던진다.

1일 밤 9시 10분 방송되는
tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'(문현경 극본, 박선호·나지현 연출) 6회에서는 비밀스러운 사연을 공유하며 한층 가까워지는 301호 룸메이트들의 애틋한 우정이 펼쳐진다.

지난 5회 방송에서는 기숙사 301호 룸메이트 김미숙(강채영)이 여섯 살 난 딸이 있는 미혼모라는 사실이 밝혀졌고, 기숙사에 아이를 몰래 데려온 일로 홍금보와 작은 갈등의 파문을 일으키기도 했다. 하지만 홍금보가 결국 김미숙의 딸 김봄(김세아)을 새 식구로 받아들이면서 서로를 깊게 이해하게 되었다. 이렇듯 룸메이트 4인방이 말 못할 비밀을 공유하면서 더욱 가까워지는 가운데, 고복희(하윤경)의 가슴 아픈 속사정까지 드러날 예정이다.

오늘(1일) 6회 방송을 앞두고 공개된 스틸에는 일촉즉발의 상황에서 고복희를 위해 발 벗고 나선 홍금보의 모습이 담겼다. 의문의 남성과 이야기를 나누던 고복희는 곧 위태로운 상황에 빠지고, 곧바로 홍금보가 나타나 두 사람 사이를 막아선다. 그동안 숨겨 왔던 고복희의 가슴 아픈 사연이 드러나는 동시에 도망치려는 의문의 남성을 홍금보가 필사적으로 붙잡는다고 해 궁금증을 모은다.

그런가 하면 오늘 방송에서는 홍금보의 위장 잠입 작전을 눈치챈 신정우(고경표) 사장이 회식 장소에까지 나타나며 더욱 강하게 압박을 가해올 예정이다. 신정우의 예리한 시선 앞에서 궁지에 몰리는 홍금보가 난처한 상황을 어떻게 극복할지 본방사수 욕구를 자극한다.

tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 오늘(1일) 밤 9시 10분 6회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

2.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

3.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

4.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

5.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

연예 많이본뉴스
1.

사망한 ‘나 홀로 집에’ 엄마, 장기 거꾸로 희귀병 앓아 “나는 괴물”

2.

김수용, 급성 심근경색 회복 후 시한부 고백 "1년에서 10년 보고 있어"

3.

44세에 자연임신 톱스타 “불가능이라 생각했는데..수치심· 당혹감 느꼈다”

4.

손미나, '테라스만 2개' 스페인 세컨하우스 공개 "가우디 성당 뷰에 반해"

5.

김준호, ♥김지민 과거 사진에 화들짝..성형 의혹 불거지나 "이 사진 방송에 못 나가"

스포츠 많이본뉴스
1.

'125이닝 대형 변수' KIA, 이래서 42억 썼구나…"7명 정도 선발로 준비시키려고"

2.

"호주 안갔다고 2군 아니다" 2년 만에 다시 이글스로…후배 멘털잡기부터 시작됐다

3.

'3월 164㎞ 괴물' 오타니 충격 선언, 왜 WBC 등판 고사했나…"옳은 결정" 로버츠 반색했다

4.

'이강인(25·ATM)-이강인(25·토트넘) 모두 안녕' PSG 잔류 확정! 엔리케 피셜 떴다 "LEE는 우리 팀의 중요한 선수"

5.

16번째 코리안 프리미어리거 탄생, 아직 희망은 있다! 풀럼행 무산된 오현규, 리즈행 가능성 열렸다...英언론 '리즈도, 파케르 감독도 OH 주시 중'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.