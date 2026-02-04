최우식이 왜 '6시 내고향'에? '넘버원' 주역 이색 홍보 스타트

|
[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 판타지 영화 '넘버원'(김태용 감독, 세미콜론스튜디오·스튜디오더블엠 제작)의 최우식, 장혜진, 공승연이 오늘(4일) 저녁 KBS1 간판 프로그램 '6시 내고향' 출격한다.
남양주에서 '엄마의 취향을 저격'하는 것을 목표로 특별한 시간을 보낸 이들은 추위마저 잊게하는 남다른 케미스트리를 보여줄 예정이다. 뿐만 아니라 프로그램의 특성에 맞게 정말로 '고향'에서 전하는 것만 같은 다채로운 이야기로 눈과 귀가 즐거운 시간을 만들어 낼 전망이다.
일본 우와노 소라 작가의 소설 '당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다'를 원작으로 한 '넘버원'은 어느 날부터 엄마가 해준 밥을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 남자가, 그 숫자가 0이 되면 엄마 가 죽는다는 사실을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 최우식, 장혜진, 공승연이 출연했고 '거인' '여교사'의 김태용 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com