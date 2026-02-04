최우식이 왜 '6시 내고향'에? '넘버원' 주역 이색 홍보 스타트

기사입력 2026-02-04 12:11


최우식이 왜 '6시 내고향'에? '넘버원' 주역 이색 홍보 스타트
영화 '넘버원' 언론시사회가 29일 서울 용산구 한강로동 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 장혜진, 최우식, 공승연이 포토타임을 갖고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

/2026.01.29/

[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 판타지 영화 '넘버원'(김태용 감독, 세미콜론스튜디오·스튜디오더블엠 제작)의 최우식, 장혜진, 공승연이 오늘(4일) 저녁 KBS1 간판 프로그램 '6시 내고향' 출격한다.

설 연휴, 전국 관객들에게 힐링과 감동을 선사할 '넘버원'의 '넘버원즈'가 이번엔 스크린 밖에서 제대로 움직인다. 오랜 시간 국민의 사랑을 받아온 KBS1 '6시 내고향'에 출격해, 영화의 핵심 정서인 '엄마의 음식'을 프로그램의 결에 맞춰 유쾌하고 따뜻하게 풀어낼 예정인 것. '엄마 밥상'이라는 영화의 감성을 고스란히 담아낸 만큼, 최우식, 장혜진, 공승연이 어떤 방식으로 '고향의 맛'을 전할지 벌써부터 궁금증을 자극한다.

남양주에서 '엄마의 취향을 저격'하는 것을 목표로 특별한 시간을 보낸 이들은 추위마저 잊게하는 남다른 케미스트리를 보여줄 예정이다. 뿐만 아니라 프로그램의 특성에 맞게 정말로 '고향'에서 전하는 것만 같은 다채로운 이야기로 눈과 귀가 즐거운 시간을 만들어 낼 전망이다.

일본 우와노 소라 작가의 소설 '당신이 어머니의 집밥을 먹을 수 있는 횟수는 앞으로 328번 남았습니다'를 원작으로 한 '넘버원'은 어느 날부터 엄마가 해준 밥을 먹을 때마다 하나씩 줄어드는 숫자가 보이기 시작한 남자가, 그 숫자가 0이 되면 엄마 가 죽는다는 사실을 알게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 최우식, 장혜진, 공승연이 출연했고 '거인' '여교사'의 김태용 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 11일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

2.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

3.

'이종범 외손자' 고태현, 역시 스타성 남다르네…'으르렁' 엑소로 변신('슈돌')

4.

김종국, 결혼 5개월만에 "아내와 같이 살긴 하냐" 저격 터졌다...김승수 돌직구(옥문아)

5.

'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선언

연예 많이본뉴스
1.

'결혼 25년차' 윤유선, ♥판사 남편에 '별거 통보' 받았다...부부 위기 고백 (동상이몽)

2.

김선호, 사생활 논란보다 무서운 '탈세 스캔들'…5년 전 '광고 퇴출' 악몽 재현

3.

'이종범 외손자' 고태현, 역시 스타성 남다르네…'으르렁' 엑소로 변신('슈돌')

4.

김종국, 결혼 5개월만에 "아내와 같이 살긴 하냐" 저격 터졌다...김승수 돌직구(옥문아)

5.

'38세' 태헌, 잘나가던 아이돌이 택시기사로..."저도 아티스트다" 선언

스포츠 많이본뉴스
1.

"대한민국 캡틴은 중국 가지 않는다"→"일본 캡틴 전격 중국 진출", 충격+깜짝 뉴스…엔도, 리버풀 떠나 상하이 이적 '2년 계약'(中매체)

2.

허리케인에 지붕 뜯겨나가, 김하성 뛰어보지도 못했다...새 주인 만나, 새 구장 '광명' 찾나

3.

토트넘 대혼란, 난 손흥민이 아니야! '토트넘 주장' 로메로 폭탄 발언 후 탈출 시도→아르헨 1티어 "여름 이적 예정"

4.

'1주일 2방출' 나한테 왜그래요? → 역대급 레전드 저니맨 탄생. 웃어야 하나? 3개월간 STL→ATL→LAD→NYY→LAD

5.

최지만과 1B-DH 나눠맡은 추억의 파트너, 불혹의 나이에 애리조나와 200만달러 계약...WBC도 나간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.