[인터뷰④] '휴민트' 류승완 감독 "스킨십 없는 박정민♥신세경, 내 최대 멜로 수위"

[스포츠조선 안소윤 기자] 류승완 감독이 영화 '휴민트' 속 박정민과 신세경의 멜로 신을 언급했다.
류승완 감독은 20일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박정민 역시 본인의 멜로 서사가 강렬해 보일 거라고 전혀 예상하지 못했을 것"이라며 "'휴민트'가 저의 최대 멜로 수위"라고 했다.
11일 개봉한 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 담은 영화로, '베테랑' 시리즈, '모가디슈', '밀수' 등을 연출한 류승완 감독이 메가폰을 잡았다.
'휴민트'는 박정민과 신세경의 애절한 멜로 열연으로 관객들의 뜨거운 사랑을 받고 있다. 이에 류 감독은 "아마 박정민 본인도 멜로 서사가 강렬해 보일 거라고 예상 못했을 것"이라며 "제가 영화감독이 되고 나서 지금까지 적지 않은 연출을 했는데, 키스신을 단 한 번도 찍은 적이 없다. 만약 키스신을 찍게 된다면, 다른 감독님을 불러야 할 정도다. 저한테는 '휴민트'가 최대 멜로 수위다. 이번 영화를 찍으면서 특별했던 건, 박건(박정민)과 선화(신세경) 말고도 모든 캐릭터들이 이별에 대한 고민을 했다는 거다. '베를린'도 이별하는 이야기인데, 지금과는 무게감이 달랐다. 결국 모든 것에는 끝이 있고, 언젠가는 이별하기 마련이지 않나. 이젠 어떻게 헤어져야 하는지, 어떻게 해야 아름다운 이별이 될 수 있는지에 대해 더 생각해 보게 된다"고 전했다.
또한 박정민은 멜로 연기뿐만 아니라, 카리스마 넘치는 액션 열연으로도 주목을 받았다. 류 감독은 "박정민에 '이걸 할 수 있는 건 너밖에 없어. 네가 최고야'라고 하면서 쉴 새 없이 가스라이팅을 했다(웃음). 자기도 찍고 나서 놀라더라. 박정민이 평상시에 '못하겠다'는 소리를 잘 못하는데, 이번에는 외벽 계단을 올라가는 신을 촬영하기 힘들어했다. 실제로도 계단이 높기도 했다. 그 장면을 찍을 땐 저한텐 말 못 하고, '파수꾼' 때부터 함께 했던 카메라 조감독한테 '형, 저 도저히 못하겠어요'라고 했다더라"라며 "아마 저랑 일하는 배우들은 예능이 아니라, 체육 쪽에 가깝다고 느낄거다. 조인성도 무릎 연골 수술을 하고서 그 액션을 한 거다"라고 노력을 치켜세웠다.