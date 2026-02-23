[종합] "DNA는 못속이네"…'청룡女神' 한지민, 미모의 언니 사진 깜짝 공개→"어릴땐 인기많은 언니 단속하는 깐깐한 동생이었다"(요정재형)

[스포츠조선 고재완 기자] '청룡 여신' 한지민이 데뷔작 '올인'부터 '대장금' '이산', '아는 와이프', '미스백', '눈이 부시게'까지 자신의 작품들을 돌아봤다.
하지민은 22일 공개된 정재형의 유튜브 채널 '요정재형'의 '지민이가 딱 그때부터 타락했구나..?'라는 제목의 영상에 등장했다.
한지민은 "학창시저에는 언니의 깐깐한 동생으로 유명했다. 대학생 언니에게 전화가 오면 잘 안바꿔주고 단속했다. 언니가 친구가 많고 인기가 많았는데 엄마가 안그랬는데 제가 그랬다"고 웃었다.
영상에서 정재형은 "(한지민을) '올인'으로 시작해서 '대장금' '이산' 정도를 1기"라고 말한 뒤, "이후의 작품들은 또 다른 결로 이어졌다"고 언급했다. 한지민 역시 "성격이 엄청 많이 바뀌었다. 다시 태어난 느낌"이라고 털어놓으며, 시기별 변화를 작품들과 함께 자연스럽게 연결했다.
가장 초반으로는 '올인' 이야기가 나왔다. 한지민은 당시를 떠올리며 "많이 혼나고, 집에 와서 맨날 울었던 것 같다"고 말했다. 촬영 현장에서 "제가 뭔가를 민폐 끼치는 걸 처음 느꼈다"는 고백도 이어졌다. 정재형은 "('올인' 때) 송혜교와도 한 살 차이밖에 안 났는데 아이를 했다"고 말하며 당시 상황을 되짚었다.
이어 '대장금'과 '이산' 시절도 언급됐다. 한지민은 "('대장금' 들어갈 때) 그때도 더 많이 혼났다"며 초반 적응의 어려움을 전했고, 촬영의 기본인 '연결'을 몰라 고생했던 사연도 덧붙였다. "대사하면서 감자를 먹었으면 컷이 바뀌어도 똑같이 먹어야 한다"는 식의 현장 요구를 뒤늦게 체감했다는 설명이다. '이산'에 대해서는 "한지민을 전 국민에게 알린 작품"이라며 "이병훈 감독의 사극 연출 스타일이 웃을 때 '환하게', 동작과 엔딩 포즈 등을 강조한다"고 회상했다.
정재형이 '변곡점'으로 꺼낸 작품 중 하나는 '아는 와이프'였다. 한지민은 "주위에서 말렸었다"고 밝히며, 1~2부에서 드러나는 '육아에 지친 캐릭터'의 첫 인상이 강했다고 했다. 다만 "드라마가 주는 이야기의 메인 주제가 마음에 들어서 선택했고, 현실감을 담으려 했다"고 설명했다.
청룡영화상 여우주연상을 안긴 영화 '미스백'은 '확장'의 상징처럼 언급됐다. 한지민은 "안 해봤던 캐릭터고 얼굴도 안 보여줬던 얼굴을 해야 됐다"며 낯설고 두려운 과정이 있었음을 인정했다. 특히 "첫 등장이 흡연 신이라 너무 중요했다"고 강조했다. "언론 시사 전날 잠을 못 잤고, 시사 현장에서 반응이 없어 '욕 먹겠다' 생각했다"면서도 "이후 좋은 리뷰가 이어져 당황스러웠다"는 속내도 전했다.
드라마 '눈이 부시게'는 '김혜자'를 떠올렸다. 한지민은 "처음엔 그런 드라마인지도 모르고 1,2부만 보면 너무 웃기니까"라고 말하며, "이후 이야기를 점점 듣고 작품의 결을 알게 됐다"고 했다. 그는 "김혜자와 함께하는 의미가 컸고, 할머니에게 가장 먼저 자랑했더니 할머니가 기뻐하며 글을 써줬다"는 에피소드도 덧붙였다.
최근작 '나의 완벽한 비서'도 거론됐다. 한지민은 "키스신의 위치도 바꾸고" "손 잡고 나가서 (여주가) 먼저 고백하자"는 식으로 현장에서 아이디어를 주고받으며 전개를 더 적극적으로 바꿨다고 전했다. 이어 신작 '미혼 남녀의 효율적 만남'을 언급했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com