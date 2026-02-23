이효리♥이상순 14년차 부부 케미…SBS ‘몽글상담소’ 3월 첫 방송

이효리♥이상순 14년차 부부 케미…SBS ‘몽글상담소’ 3월 첫 방송

[스포츠조선 조민정 기자] 이효리·이상순 부부가 연애 카운슬러로 나선다.

SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'가 3월 첫 방송을 확정했다. '몽글상담소'는 발달장애 청춘들의 인생 첫 로맨스를 응원하는 프로그램으로, '학전 그리고 뒷것 김민기'로 백상예술대상 작품상을 수상한 고혜린 PD의 신작이다.

14년 차 부부 이효리와 이상순은 '몽글상담소'의 소장으로 변신해 발달장애 청춘들의 연애를 돕는다. 소개팅 의상 쇼핑부터 데이트 코스 구성까지 직접 나서며 현실적인 조언을 건넬 예정이다.

이효리는 첫 만남부터 특유의 솔직한 화법과 유쾌한 입담으로 분위기를 이끈다. 몽글씨들의 긴장을 풀어주며 자연스러운 대화를 유도하고, 연애 고민에 직설적인 조언을 더한다. 만남이 거듭될수록 이효리와 몽글씨들의 티키타카가 본격적으로 살아날 전망이다.

이상순은 차분하고 세심한 면모로 균형을 맞춘다. 좋아하는 사람에게 다가가는 방법, 데이트 코스 짜기 등 구체적인 연애 노하우를 전하며 실질적인 도움을 준다. 밤잠을 설치는 청춘들의 고민에 공감하며 든든한 지원군 역할을 맡는다.

부부 동반 출연인 만큼 두 사람의 리얼 케미도 관전 포인트다. 자연스러운 대화와 찰진 호흡이 프로그램에 온기를 더할 것으로 보인다.

설렘과 힐링을 동시에 예고한 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'는 3월 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

