김용 "故 최진영, 마지막 눈빛 생생…'형, 나 좀 웃겨줘' 못 잊어"

기사입력 2026-03-02 11:32


김용 "故 최진영, 마지막 눈빛 생생…'형, 나 좀 웃겨줘' 못 잊어"

김용 "故 최진영, 마지막 눈빛 생생…'형, 나 좀 웃겨줘' 못 잊어"

김용 "故 최진영, 마지막 눈빛 생생…'형, 나 좀 웃겨줘' 못 잊어"

[스포츠조선 김준석 기자] 개그맨 김용이 가수 故 최진영과의 마지막 기억을 떠올리며 눈물을 흘렸다.

지난 2월 27일 공개된 유튜브 채널 '특종세상 - 그때 그 사람' 영상에서 김용은 13년째 이어지고 있는 트라우마와 죄책감을 고백했다.

김용은 "밤 12시가 넘어서 '최진영' 이름이 뜨는 걸 보고 불안했다"며 고인과의 마지막 통화를 회상했다. 그는 "진영이가 웃으면서 '형, 나 좀 웃겨주면 안 돼?'라고 하더라. 그래서 평소처럼 장난을 치며 웃겼다"고 말했다.

이어 "한참 웃더니 갑자기 '형 고마워'라고 하더라. 그게 마지막이었다"며 말을 잇지 못했다.

김용은 "그때 한 번 더 잡아줄걸... 그들의 눈빛을 잊을 수 없다"며 故 양종철과 최진영을 연이어 떠나보낸 뒤 죄책감에 시달려온 13년을 회상했다.

이날 김용은 고인의 묘소를 찾아 꽃을 들고 "형 왔다. 내가 너 못 지켜줘서 미안하다"고 말하며 오열했다.

그는 "진영이는 고민을 많이 들어주던 사람이었다. 친형 같았다"며 "반쪽이 무너진 느낌이었다"고 고백했다.

김용은 전성기 시절 한 달 수입 3천만 원을 벌 정도로 인기를 누렸지만, 이후 사업 실패와 우울증, 공황장애를 겪으며 힘든 시간을 보냈다고 밝혔다.


그는 "술로 버텼다. 서울에 있으면 죽을 것 같아 제주도로 내려가기도 했다"고 전했다.

고인을 향한 그리움과 죄책감이 고스란히 전해지며 시청자들의 안타까움을 자아냈다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

연예 많이본뉴스
1.

서장훈, 오정연과 이혼 사유 이거였나 "어쩌다 한 번 만나는 연애 하고파" 고백

2.

박군 "故 신격호 롯데 회장 장학금 받으며 공부" 반전 과거 ('말자쇼')

3.

김용건, 하정우♥차정원 결혼 쿨하게 스포 "얘기 슬슬 나오더라" ('조선의 사랑꾼')

4.

‘독식 논란’ 옥주현, 눈물 쏟아냈다..90도 허리 인사 까지

5.

지드래곤, '음력 설' 외쳤다가 中 발칵…비난 폭주 속 '좋아요' 맞불

스포츠 많이본뉴스
1.

'이강인은 PSG의 보물!' 이런 韓선수 보셨나요? 르 아브르전 환상 AS→佛+西언론의 극찬 세례 "믿을 수 없을 정도로 정교", "PSG서 가장 역동적" 엄지척!

2.

WS 혹사 논란 일본 분노→시범경기 ERA 5.79→WBC 합류, 야마모토 대만전 걱정 안할수가 있나

3.

"흥민 형, 비상사태야" 이기는법 까먹은 비수마의 대통곡, 토트넘 풀럼에 또 패배…투도르 "홈팀 편파, 주심 미쳤어" 대폭발

4.

'비즈니스 논란속 똘똘 뭉친' 신상우호, '美공습 포화' 이란과 오늘 첫 경기...신 감독"우리는 원팀,선수들 믿는다"[女아시안컵 조별리그1차전]

5.

'10G 무승X초비상 사태' 토트넘 감독의 극대노 "풀럼전 주심은 홈팀 심판...아스널전 골, 파울 취소→풀럼전 선제골은 왜 취소 안해"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.