[종합] 전현무 "아나운서 시절, 인연없는 예능국에 자주 올라가…능력있다는 것 보여주고 싶어"(사당귀)[SC리뷰]

지난 1일 방송된 KBS2 사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희, 이하 '사당귀')에서 엄지인, 김진웅, 남현종과 함께 KBS 6층 예능센터로 향한 전현무는 "야심 많은 남자 아나운서가 능력이 있다는 걸 보여주고 싶어서 인연도 없는 6층에 그렇게 자주 올라왔다. 오랜만에 모교에 온 느낌"이라며 지난 날을 회상했다.
전현무는 '사당귀' 제작진을 찾아 떡을 전달하며 "덕분에 상을 받게 됐다"며 감사의 말을 전했다. 전현무는 입사 동기인 '더 시즌즈' 손자연 PD에게 "노래 잘하는 아나운서들도 있으니 잘 부탁한다"고 당부했다. 아나운서 시절 '1박2일' 출연이 꿈이었다던 전현무는 '1박2일' 회의실도 찾았다. 전현무는 '1박2일' 주종현 PD와 반갑게 인사를 나누며 향후 특집 출연을 약속했다. 그러면서 "후배 아나운서들 출연도 옵션으로 고려를 해 달라. 올해 북중미 월드컵 등 '스포츠의 해'이니 남현종도 한번 써 봐달라"고 후배들의 매력을 적극적으로 어필했다.
그런가 하면, 전현무가 "나 때문에 KBS 아나운서 춤 금지령이 내려졌다"라고 고백했다. '대결 노래가 좋다'에 출연해 파격적인 춤사위를 뽐냈던 전현무로 인해 아나운서 춤 금지령이 내려졌던 것. 당시 전현무의 댄스 영상이 공개되자 박명수는 "미치겠다"라며 폭소를 터뜨렸고, 엄지인은 "일부러 넘어진 게 티가 나서 경위서를 쓴 거다"라고 말해 웃음을 안겼다.
마지막으로 전현무는 후배들과 함께 예능센터장을 찾아갔다. 이황선 예능센터장은 전현무의 첫 예능 게스트 출연과 첫 예능 MC를 맡았던 프로그램을 함께했던 사이임을 밝히며 "전현무는 녹화가 끝나면 늘 자신이 어땠는지를 물어보는 의욕이 남다른 사람이었다"고 회상했다.
전현무는 "올해는 아나운서 후배들과 함께할 수 있는 콘텐츠를 만들어 보고 싶다"고 제안했고, 엄지인은 "아나운서들은 요리, 연애, 합창 등 뭐든지 다 할 준비가 돼 있다"고 의욕을 불태웠다. 이에 이황선 예능센터장은 "만약에 내가 연출을 한다면 미혼 아나운서들의 연애 프로그램이 재미있을 것 같다"라며 "현무씨도 해당한다"라고 러브콜을 보내 기대감을 높였다.
한편 정지선 셰프는 "해외에 신규 매장 론칭을 준비 중인데 신메뉴 개발이 필요하다"며 '중식폭주족' 신계숙 셰프에게 요리 대결을 제안했다. 신계숙 셰프는 "이번에 내가 여왕을 꺾고 왕이 되어 보겠다"며 랍스터 탕면을 요리했다. 정지선은 닭고기와 전복, 새우를 재료로 한 우딩정반미엔을 준비했다. 정지선은 소금을 설탕으로 착각해 음식에 넣었고, 이 사실을 알고는 당황했다. 하지만 '중식의 여왕'답게 재빨리 해결책을 모색한 정지선은 땅콩 소스로 짠맛을 중화해 요리를 완성했다. 두 사람의 요리가 끝나고 직원들의 냉정한 맛 평가가 시작됐다. 정지선은 요리 과정 중의 실수 때문에 잔뜩 긴장했지만 직원들은 "소스만 먹었을 때는 짠 것 같았는데 면이랑 비벼서 먹으니 밸런스가 정말 좋았다"며 극찬했고, 4대1로 승리해 기쁨을 만끽했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com