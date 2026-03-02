이나영, 보호해준 전소영에 뒤통수..'초록후드 괴한' 정체 알았다('아너')

[스포츠조선 조지영 기자] 변호사 3인방 이나영, 정은채, 이청아가 마침내 '초록후드'의 정체를 알게 된다.
ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정'(박가연 극본, 박건호 연출, 이하 '아너') 지난 방송에서는 윤라영(이나영)이 생방송을 통해 '커넥트인'을 폭로하며 판을 뒤집었다. 숨어있던 피해자들이 용기를 내 세상 밖으로 나왔고, L&J는 본격적인 법적 대응을 준비하며 반격의 서막을 올렸다.
그런데 윤라영의 집에 머물던 또 다른 피해자 한민서(전소영)는 예상치 못한 반응을 보였다. 윤라영이 "내가 날 위해 처음으로 싸웠고, 20년 만에 깊은 잠을 잔다"고 고백하자, 한민서는 냉혹하게 선을 그었다. 그리고 "내가 당한 일들, 똑같이, 아니 그보다 더 고통스럽게 되돌려줄 게 아니면 아무 의미도 없다"는 말을 남긴 채 집을 떠났다. 처음 L&J를 찾아왔을 때부터 경찰서와 법정에는 절대 가지 않겠다는 조건을 내걸었던 만큼, 윤라영과 함께할 경우 자신 역시 피해 증언을 해야 할지 모른다는 부담이 작용했을 가능성도 있다.
그러나 한민서는 윤라영과 황현진을 공격한 '초록후드' 괴한이었고, 마약범 이선화(백지혜)를 살해한 위험인물이기도 하다. 여기에 박제열(서현우)에게 무자비한 폭행을 당한 이후, SNS로 연락만 하고 지냈던 그의 딸 박상아(김태연)에게 접근했다. 게다가 자신의 얼굴에 난 상처를 두고, "누가 그랬든 후회하게 해주면 되지. 아마 뼈저리게 후회하게 될걸"이라고 의미심장한 말을 건네며, 박상아의 음료에 알약을 넣는 등 수상한 행동으로 불안감을 키웠다.
이 가운데 사전 공개된 9회 예고 영상에는 황현진이 윤라영에게 "그 초록후드, 그게 한민서래!"라고 다급히 알리는 장면이 담겼다. 증거 사진을 확인한 윤라영은 "원하는 게 대체 뭐였을까"라며 혼란에 빠진다. 단순히 '커넥트인'의 끄나풀이라 보기에는 설명되지 않는 지점들이 있기 때문. 자신의 집에서 함께 지내며 상처를 나눴던 인물이 자신을 공격한 장본인이라는 사실 앞에서, 윤라영이 어떤 판단을 내릴지 주목된다.
한민서의 수상한 행보도 계속된다. 예고 영상에는 한민서가 박상아를 다시 만나고, 박제열이 그를 향해 분노를 터뜨리는 장면까지 담겼다. "너 지금 어디야?"라는 추궁에 전소영은 "알고 싶으면 찾아오시던가"라고 응수하며 일촉즉발의 대치를 예고한다. 한민서의 진짜 목표가 자신을 '커넥트인'에 몰아넣고 무자비하게 폭행한 박제열을 향한 복수인지, 아니면 또 다른 계획이 숨어 있는 것인지, 살인까지 불사했던 그의 다음 칼끝이 어디를 향할지, 그리고 L&J 3인방과는 어떻게 얽히게 될지, 여러 가지 의문이 꼬리를 물며, 9회 본방송에 이목이 집중된다.
ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 9회는 오늘(2일) 월요일 밤 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서 공개된다.