이효리♥이상순 부부, 발달장애 청년 소개팅에 두 팔 걷었다..티키타카 케미 '기대'

[스포츠조선 조지영 기자] 이효리, 이상순 부부가 '봄날의 햇살' 같은 케미스트리로 사랑을 풀 충전시킨다.
오는 8일 밤 11시 5분 첫 방송되는 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'(이하 '몽글상담소')는 발달장애 청춘들의 인생 첫 로맨스 만들기. '학전 그리고 뒷것 김민기'로 백상예술대상 작품상을 수상한 고혜린 PD의 새로운 도전작으로, 연예계 대표 잉꼬로 잘 알려진 14년 차 부부 이효리, 이상순이 사랑을 꿈꾸는 발달장애 청년(이하 몽글 씨)들의 로맨스를 도울 '상담소장'으로 나서, 기분 좋은 시너지를 예고하고 있다.
최근 공개된 3차티저 영상에는 발달장애 청년들의 로맨스를 위해 두 팔을 걷어붙인 상담소장 이효리, 이상순의 '찐' 모먼트가 담겨 있다. 이상순이 "너무 걱정 마세요. 저희가 책임지고"라고 호언장담한다. 이에 이효리가 "우리가 무슨 책임을 질 건데요?"라고 티키타카 입담을 뽐내자 이상순은 "소개팅도 잘 시켜주고"라고 덧붙이며 본격적으로 발달장애 청년들의 소개팅 프로젝트 시작을 알린다.
상담소장 이효리, 이상순은 햇살 같은 따뜻함으로 몽글 씨의 소개팅을 전격 지원한다. 이효리는 함께 소개팅 패션 쇼핑에 나서 코디 팁과 센스 있는 매력 어필 방법을 전수하고, 요가를 통해 긴장을 풀어주며 멘탈 케어까지 책임진다. 이상순은 데이트 코스를 함께 고민하며 든든한 지원군으로 활약한다. 두 사람의 진심 가득한 멘토링은 훈훈함을 자아내는 동시에 '몽글상담소'에서 어떤 일들이 펼쳐질지 기대감을 자극한다.
통통 튀는 몽글 씨의 사랑스러운 매력도 눈길을 끈다. 이들은 제작진에게 "집 가는 길 살짝 물어봐도 돼요?"라고 묻는가 하면, 소개팅 상대에게 "순대는 소금 찍어 먹어요? 그냥 먹어요?"라고 질문해 뜻밖의 사랑스러움을 터뜨린다. 이처럼 몽글 씨의 순수하고 솔직한 매력이 색다른 로맨스의 탄생을 기대하게 만든다.
그런가 하면, 선공개 영상에서 이효리와 이상순을 본 몽글 씨 정지원의 솔직한 반응이 웃음을 자아낸다. 정지원은 이효리가 자신을 소개하자 "어? 이효리다!"라며 깜짝 놀라더니 "화면이랑 많이 다른가요?"라는 물음에 "네!"라고 대답해 이효리의 호탕한 웃음을 이끌어낸다. 이처럼 솔직한 매력이 폭발하는 출연진과 상담소장 이효리, 이상순 부부가 선사할 유쾌하고 사랑스러운 케미스트리에도 기대감이 상승한다.
이와 함께 공개된 2차 포스터는 상담소의 문을 활짝 여는 이효리, 이상순 부부를 중심으로 소개팅 프로젝트의 주인공 3인방 오지현, 정지원, 유지훈의 모습이 사랑스럽게 담겨 있다. 특히 이들의 해사한 미소와 표정에서 숨길 수 없는 설렘과 행복이 전해져 자동으로 미소를 짓게 한다.
티저 영상과 포스터만으로 가슴을 몽글몽글하게 만드는 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'에서 이효리, 이상순 부부의 따뜻한 지원 속 오지현, 정지원, 유지훈 세 명의 몽글 씨는 어떤 로맨스를 써 내려갈지 기대감이 치솟는다.
올봄, 우리의 고정관념을 보란듯이 무너뜨리고 설렘과 힐링을 선사할 SBS 스페셜 '내 마음이 몽글몽글-몽글상담소'는 오는 8일 밤 11시 5분에 첫 방송된다.