SM엔터 IP로 만든 신작 'SMiniz'(슴미니즈), SM 광야스토어 오프라인 연계 이벤트 실시

카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP 기반 신작 'SMiniz(슴미니즈)'의 SM 광야스토어 오프라인 연계 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
현장에서는 다양한 참여형 이벤트를 통해 각종 경품과 'SMiniz' 캐릭터 굿즈를 제공한다. SM 광야스토어에 방문해 'SMiniz' 다운로드 인증 시 '광야스토어 3/5만원권', '아크릴 키링/카라비너', '캔뱃지' 등을 선물하는 럭키 드로우 이벤트를 진행한다. 또 현장에서 '포토데코' 콘텐츠를 체험하고 이미지를 다운로드할 수 있는 'Hands On' 체험존도 함께 운영한다.
이와 함께 별도로 마련된 포토존에서 사진을 촬영하고 SNS에 인증 시 '한정판 판 스티커'를 제공하고, 'SMiniz' 공식 SNS 채널을 추가 시 '미니즈 스티커'를 증정한다. 모든 프로그램에 참여해 스탬프를 모은 방문객에게는 '실물 포토카드'를 선물한다.
포토카드 수집 시스템과 취향에 따라 공간을 꾸밀 수 있는 '포토데코' 및 '마이룸', 아티스트 활동 콘셉트를 반영한 코스튬 등 SM IP를 활용한 다양한 콘텐츠를 제공한다. 카카오게임즈는 'SMiniz'의 출시를 기념해 외부에 공개되지 않은 아티스트 특별 포토카드를 획득할 수 있는 인게임 이벤트도 진행 중이다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com