인기 만화 '데드 어카운트' IP를 활용한 신작 '데드 어카운트: 두 개의 푸른 불꽃', 사전등록 시작

기사입력 2026-03-07 14:58


인기 만화 '데드 어카운트' IP를 활용한 신작 '데드 어카운트: 두 개…



스마일게이트가 현재 개발중인 신작
'데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'의 사전등록 페이지를 오픈하고 웹 사전등록을 시작했다고 밝혔다.

'데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'은 원작 만화 '데드 어카운트' 기반의 캐릭터 수집과 성장 요소를 접목한 팀 로그라이트 장르의 게임으로, 원작의 스토리와 세계관을 충실히 반영해 본연의 재미를 그대로 담아낼 예정이라고 스마일게이트는 전했다. 현재 모바일과 스토브(PC) 크로스 플랫폼으로 개발중이며, 주요 콘텐츠 및 정보는 향후 순차적으로 공개될 예정이다.

스마일게이트는
'데드 어카운트 : 두 개의 푸른 불꽃'의 사전등록 페이지를 열고 웹 사전등록과 이벤트를 시작했다. 사전등록에 참여한 모든 이용자에게는 SSR 등급 캐릭터 '우루스가와 키요미'와 프로필 프레임을 제공한다. 또 사전등록 소식을 SNS에 공유하는 이용자에게는 캐릭터 소환 티켓과 행동력을 추가로 지급한다.

한편 원작 '데드 어카운트'는 2023년에 연재를 시작했으며, '리얼 어카운트'와 '마녀에게 바치는 트릭' 등으로 잘 알려진 일본 와타나베 시즈무 작가의 작품이다. 죽은 자의 SNS 계정이 디지털화 돼 되살아난 유령을 퇴치하기 위해, 주인공인 '에니시로 소지'가 '미덴학원'에 편입해 동료들과 함께 분투하는 내용을 담았다. 현대 사회를 반영한 주제와 박진감 넘치는 배틀 액션으로 젊은 독자층을 중심으로 큰 관심을 받고 있다고 회사측은 전했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우, ♥차정원과 단둘이 떠난 하와이 여행..."2시간 걷더니 바로 주저앉아"

2.

'정석원♥' 백지영, 두 번의 유산 고백.."둘이 살려고 했는데 갑자기 딸 생겨"

3.

고현정, '레전드 여권사진' 공개하더니 "옛날엔 너무 못생겼다" 망언

4.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

5.

“몇 명이랑 잤나”..‘천만 거장’ 장항준, 과거 19금 발언 파묘

연예 많이본뉴스
1.

하정우, ♥차정원과 단둘이 떠난 하와이 여행..."2시간 걷더니 바로 주저앉아"

2.

'정석원♥' 백지영, 두 번의 유산 고백.."둘이 살려고 했는데 갑자기 딸 생겨"

3.

고현정, '레전드 여권사진' 공개하더니 "옛날엔 너무 못생겼다" 망언

4.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

5.

“몇 명이랑 잤나”..‘천만 거장’ 장항준, 과거 19금 발언 파묘

스포츠 많이본뉴스
1.

'13대0' 대만 감독 울린 日압도적 콜드승, WBC 기록 3개나 새롭게 쓰였다

2.

1674억 투자한 SF, 이정후 지켜보고 있다 "발목 삐끗 경기력 영향 없어"

3.

'캠프 MVP가 무려 8명이라고요?' 희망 되찾은 KIA, 8일 귀국길 오른다

4.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

5.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.