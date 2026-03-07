아시아 7개국이 참가하는 국가대항전 '2026 아시아 이스포츠 대회', 4월 24~26일 경남 진주시에서 개최

기사입력 2026-03-07 16:19


아시아 7개국이 참가하는 국가대항전 '2026 아시아 이스포츠 대회', …



한국e스포츠협회는 아시아 권역 대표 e스포츠 국가대항전인 '2026 아시아 이스포츠 대회(Esports Championships Asia 2026, ECA)'가 오는 4월 24~26일 경남 진주시 진주실내체육관에서 개최된다고 밝혔다.

이번 대회에는 대한민국을 비롯해 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 아시아 7개국이 참가한다. 선수단과 관계자 등 약 150여 명이 출전할 예정이며, '배틀그라운드 모바일', '스트리트파이터6', '이터널리턴', '이풋볼 시리즈', '킹오브파이터즈XV', '철권8' 등 총 6개 종목으로 치러진다.

올해 대회는 아시아 권역 대표 국가대항전으로서의 위상을 강화하는 한편 2026년 아이치-나고야아시안게임을 앞두고 국가대표팀의 경기력 점검과 전력 강화를 지원할 수 있도록 대회 일정을 편성했다. 이에 따라 각국의 국제대회 경쟁력을 점검하는 중요한 시험대가 될 것으로 기대된다. 출전 선수는 종목별 선발전 등을 거쳐 4월 초까지 확정될 예정이다.

이번 대회를 주관하는 경상남도와 진주시는 지역 문화 프로그램과 연계해 국내외 관람객이 e스포츠와 지역 문화를 함께 체험할 수 있는 참여형 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 통해 현장 콘텐츠를 확대하고, 대회 분위기를 한층 더 끌어올릴 계획이다.

김영만 한국e스포츠협회장은 "올해 대회는 지난 2021년 한중일 이스포츠 대회로 출범한 이후, 아시아 권역으로 본격 확대되는 전환점"이라며 "아시아 국가대표 간 실질적인 경기력 향상과 우호 증진을 함께 도모하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "개최도시 및 종목사와 긴밀한 협력을 바탕으로, 이번 대회를 아시아 e스포츠 교류의 중심 허브로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

이번 대회는 문화체육관광부가 주최하고 한국e스포츠협회·경상남도·진주시가 공동 주관하며, 경남문화예술진흥원, 경남e스포츠협회, 진주e스포츠협회가 협력기관으로 참여하고, 우리나라 국가대표는 시디즈, 로지텍G, 레비온이 후원한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

2.

75세 최백호, 슬픈 소식 전해졌다..“18년간 진행해온 ‘ 낭만시대’ 떠나”

3.

“몇 명이랑 잤나”..‘천만 거장’ 장항준, 과거 19금 발언 파묘

4.

"얼굴 봤으니 그냥 죽으쇼"...폐모텔 주인 살인 사건의 전말

5.

'7월 출산' 안영미, 임신 동기 나비와 '볼록 D라인' 자랑.."착상 기운 그득"

연예 많이본뉴스
1.

‘또 음주운전’ 이재룡, 술 방송 파묘..“사람이 저렇게 술을 마실 수 있나”

2.

75세 최백호, 슬픈 소식 전해졌다..“18년간 진행해온 ‘ 낭만시대’ 떠나”

3.

“몇 명이랑 잤나”..‘천만 거장’ 장항준, 과거 19금 발언 파묘

4.

"얼굴 봤으니 그냥 죽으쇼"...폐모텔 주인 살인 사건의 전말

5.

'7월 출산' 안영미, 임신 동기 나비와 '볼록 D라인' 자랑.."착상 기운 그득"

스포츠 많이본뉴스
1.

'13대0' 대만 감독 울린 日압도적 콜드승, WBC 기록 3개나 새롭게 쓰였다

2.

1674억 투자한 SF, 이정후 지켜보고 있다 "발목 삐끗 경기력 영향 없어"

3.

'이제 한국전 사생결단!' 호주-일본에 뺨 맞은 대만, 체코전 콜드승으로 화풀이

4.

'캠프 MVP가 무려 8명이라고요?' 희망 되찾은 KIA, 8일 귀국길 오른다

5.

콜드패는 면했는데…17B '볼질'에 무너진 'WBC 최약체' 삼바군단, 역시 드림팀은 버거웠나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.