김구라 "내 경험담, 솔직하게 나누고 싶었다…이혼, 끝이 아닌 새로운 출발→출연 결심"(X의사생활)

[스포츠조선 고재완 기자] "내 경험담을 솔직하게 나누고 싶었다. 무엇보다 이혼이 끝이 아닌 새로운 출발임을 보여주고 싶어 출연을 결심했다."
장윤정 역시 프로그램의 취지에 공감했다고. 그는 "관찰 예능을 해보고 싶었다"며 "결혼 14년 차로서의 경험을 바탕으로 공감과 위로를 전할 수 있을 것 같다고 생각했다"고 전했다. 이어 "이혼을 단순히 결혼생활의 끝으로만 보지 않고, 관계를 정리해가는 하나의 과정으로 바라보는 기획 의도가 인상적이었다"고 설명했다.
이혼이라는 민감한 주제를 다루는 만큼 MC로서의 책임감도 강조했다. 김구라는 "이혼은 누구에게나 큰 스트레스가 되는 경험이지만, 새로운 삶을 시작하는 과정에 유머와 따뜻한 조언이 도움이 될 수 있다고 생각한다"고 말했다. 장윤정은 "힘든 시간을 지나온 분들의 이야기를 다룬 만큼 중립적인 시선에서 위로와 격려를 전하고 싶다"고 말했다. 정경미는 "말 한마디가 누군가에게는 상처가 될 수도, 위로가 될 수도 있는 만큼 균형을 잘 잡는 것이 중요하다"고 강조했다.
녹화를 통해 느낀 변화도 있다고 입을 모았다. 김구라는 "젊은 부부들이 이혼 후에도 서로를 인간적으로 응원하는 모습이 인상적이었다"며 놀라움을 드러냈고, 장윤정은 "감정 정리가 잘 되면 전 배우자가 오히려 서로를 잘 이해하는 친구가 될 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 말했다.
'X의 사생활'만의 차별화된 포인트도 언급됐다. 김구라는 "가족, 관찰, 연애 예능의 요소를 모두 담은 새로운 형태의 예능"이라며 "이혼 이후의 삶과 자녀와의 관계, 새로운 만남, 후회와 반성까지 다양한 이야기를 폭넓게 담아낸다"고 설명했다. 정경미 역시 "과거의 잘잘못을 따지기보다 이혼 이후 각자가 어떤 삶을 살아가는지, 이른바 '인생 2막'에 초점을 맞춘다는 점이 이 프로그램의 큰 매력"이라고 짚었다.
마지막으로 김구라는 "이혼은 단순히 누군가의 잘못만으로 결정되는 일이 아니라 여러 상황 속에서 선택일 수 있다"며 "서로를 응원하는 모습에서 따뜻한 울림을 느끼실 것"이라고 말했다. 장윤정은 "자극적인 이야기를 소비하는 프로그램이 아니라 많은 생각을 하게 하는 프로그램"이라며 관심을 당부했다. 정경미는 "각자의 자리에서 다시 시작하는 삶을 따뜻한 시선으로 지켜봐 달라"고 전했고, 천록담은 "신박하고 때로는 처절하고 짠한, 색깔이 분명한 이혼 부부들의 이야기를 기대해 달라"고 덧붙였다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com