ITZY 유나, 첫 솔로앨범 두번째 콘셉트 포토 '러블리' 매력 발산…'Ice Cream' 23일 오후6시 공개
[스포츠조선 고재완 기자] ITZY(있지) 유나가 솔로 데뷔 앨범 두 번째 콘셉트 포토에서 러블리한 매력을 발산했다.
유나는 3월 23일 새 앨범 'Ice Cream'(아이스크림)과 동명의 타이틀곡을 발매하고 솔로 아티스트로 데뷔한다. JYP엔터테인먼트는 지난 10일 공식 SNS 채널에 유나의 쿨한 카리스마가 느껴지는 콘셉트 포토를 최초 공개한 데 이어 11일 0시에는 사랑스러운 무드가 돋보이는 두 번째 티저 이미지 4종을 추가로 게재했다.
사진 속 유나는 따스한 햇살이 비치는 정원을 배경으로 상큼 발랄한 분위기를 풍겼다. 화사한 꽃과 싱그러운 초록빛 풀잎 사이 빛나는 비주얼로 시선을 붙잡았고 장난기 어린 모습, 해사한 미소, 맑은 눈망울로 믿지(팬덤명: MIDZY)에게 기분 좋은 설렘을 안겼다.
리더 예지에 이어 ITZY 두 번째 솔로 주자로 나서는 유나의 첫 미니 앨범에는 타이틀곡 'Ice Cream'을 필두로 'B-Boy'(비보이), 'Blue Maze'(블루 메이즈), 'Hyper Dream'(하이퍼 드림)까지 총 4곡이 수록된다.
특유의 밝은 에너지와 비주얼, 실력, 매력으로 팬심을 매료해 온 ITZY 막내 유나는 최근 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'을 통해 첫 연기에도 도전하며 활동 영역을 넓혔다. 다방면 가능성과 역량을 발휘하고 있는 유나가 자신의 첫 번째 솔로 앨범으로 또 어떤 새로운 면모를 선보일지 기대가 모인다.
한편 유나의 솔로 데뷔작 'Ice Cream'과 동명의 타이틀곡은 오는 23일 오후 6시 각종 음원사이트에서 감상할 수 있다.
