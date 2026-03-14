김동준 "한가인, 남장 후 뮤지컬 응원 방문..팬들까지 속았다"

KBS2 '불후의 명곡'(연출 김형석 최승범/이하 '불후')은 700회 넘게 역사를 이어오고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오늘(14일) 방송되는 747회는 한국 대중음악사에서 가장 사랑받는 포크 가수 故 김광석의 음악 세계를 함께 나누고 명곡을 재해석하는 '불후의 명곡-故 김광석 30주기 추모 특집 1부'로 꾸며진다. 이를 위해 포레스텔라, 최상엽(LUCY), 전유진, 터치드(TOUCHED), 조째즈, 서제이, 김동준, 서은광, 하성운, 윤산하(ASTRO)까지 내로라하는 10팀의 후배 아티스트들이 출격해 기대를 높이고 있다.
이 가운데 현재 가수, 배우, 뮤지컬 활동을 종횡무진하고 있는 김동준이 10년 만에 '불후'에 재 입성해 관심을 한몸에 받는다. 무엇보다 김동준은 데뷔 이래 줄곧 '한가인 남동생 설'이라는 루머를 달고 다닌 장본인. '한가인 남동생설'을 해명(?)하기 위해 DNA 검사까지 단행하며 뜨거운 관심을 모았던 김동준은 최근 남장을 한 한가인과의 역대급 도플갱어 투샷을 통해 또 한 번 화제의 중심에 선 바 있다.
이에 김동준은 화제의 '도플갱어 투샷'의 비하인드 스토리를 공개한다. 김동준은 "한가인 누나가 남장을 하고 제 뮤지컬 공연장에 방문해 주셨다. 공연 끝나고 팬분들과 마지막 인사를 하는 데 '너무 닮았다'라고 재미있어 해주시더라. 그래서 팬분들께 '1막은 누나가 하고, 2막은 제가 했어요'라고 장난삼아 말했는데 '어쩐지~1막이 좀 다르더라'라면서 화들짝 놀라시더라"라고 전해 웃음을 자아낸다.
이때 조째즈가 김동준과 뜻밖의 평행이론을 내세워 흥미를 더한다. 조째즈가 "누구보다 동준 씨의 마음을 제일 잘 알고 있다"라면서 "저도 닮은 여자 연예인분들이 많다. 홍윤화, BMK 누님에 이어 박준면 누나까지 있다"라고 밝히는 것. 또한 조째즈는 외모 관리에 진심인 점 역시 김동준과 같다고 주장(?)하는데 "살 빠지면 팬들이 걱정한다. 어제도 취침 전에 피자 두 판을 때렸다. 항상 유지하는 모습을 보여드리고 싶다. 붓기 유지 상당히 어렵다"라며 너스레를 떨어, '평행이론'의 주인공 김동준을 박장대소하게 한다고.
한편, 김동준은 10년 만에 돌아온 '불후' 무대이자 우상인 故 김광석의 명곡을 노래하는 뜻깊은 자리를 빛내기 위해 비장의 무기를 꺼낸다. 김동준은 자신이 출연 중인 뮤지컬에 함께 출연하는 앙상블 배우들을 총출동시켜, 웅장한 무대로 '이등병의 편지'라는 명곡의 아우라를 재해석한다. 이에 고퀄리티 무대와 더불어 흥미진진한 이야기들이 풍성한 볼거리를 선사할 '불후' 본 방송에 기대감이 고조된다.
'불후의 명곡-故 김광석 30주기 추모 특집 1부'는 오늘(14일) 1부에 이어 오는 21일(토) 2부까지 2주 간 시청자를 찾는다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.