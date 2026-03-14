'100억 CEO' 송은이, 장항준 '왕사남' 인기에 팩폭 "다른 영화는 흥행 못했지만.."(임하룡쇼)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 겸 미디어랩 시소 대표 송은이가 소속사를 설립하게 된 계기를 밝혔다.
이어 소속사를 차리게 된 이유도 전했다. 송은이는 "콘텐츠 회사를 운영하면서 TV 프로그램 제작도 하게 됐다. '영수증', '밥블레스유'를 만들다가 '셀럽파이브'까지 하게 됐다"고 말했다. 이어 "안영미, 김신영과 함께 시작한 프로젝트였는데 반응이 좋았고, 그걸 계기로 TV 프로그램까지 제작하게 됐다"고 당시를 떠올렸다.
또 그는 "당시 멤버들이 각자 다른 소속사에 있었다. 광고를 찍으려고 해도 일정 맞추기가 쉽지 않았다"며 "그래서 '우리 계속 같이 다니니까 차라리 한곳에 모여 있자'고 제안했다. 멤버들도 너무 좋다고 해서 결국 소속사를 만들게 됐다"고 설명했다.
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장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'에 대한 이야기도 이어졌다. 임하룡은 "장항준 감독님이 잘됐으니 다른 영화 제작도 생각하고 있겠다"라고 하자, 송은이는 "이미 작은 거지만 했다. 장편 독립영화 같은 거 '오픈 더 도어'다. 못 보신 분들은 OTT에 있으니 봐달라. 흥행은 못 했다"라고 겸손한 반응을 보였다. 이에 임하룡은 "또 그러다가 하나 크게 나오는 것"이라며 응원의 말을 건넸다.
한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품이다.
영화는 개봉 32일 만에 1,000만 관객을 돌파했으며 현재 누적 관객 수는 1,240만 명을 넘어섰다.