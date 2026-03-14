김남길, 단종 내쫓은 세조役에 고민 "'왕사남' 흥행, 어떻게 표현될지 걱정된다"(핑계고)

14일 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 "100분 토크는 핑계고"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에는 100회 특집을 맞아 연예계 대표 '헤비 토커' 김남길, 주지훈, 윤경호가 출연해 100분 토크를 이어갔다.
이날 김남길은 차기작에 대해 "'몽유도원도'를 (박)보검과 준비 중이다"라며 "지금 장항준 감독님의 '왕과 사는 남자' 때문에 같이 이슈가 되고 있다. 제가 거기서 세조를 맡았다"라고 설명했다. 이어 "저희도 단종이 나온다. 보검이는 안평대군으로 나온다"고 덧붙여 영화에 대한 기대감을 높였다.
다만 김남길은 "('몽유도원도'에서는) 수양대군을 대상화하지 않으려고 노력했는데, '왕과 사는 남자'때문에 바사삭 다 없어져 버렸다"며 아쉬움을 전하기도. 그는 "영화의 결과라기보다 어쨌든 다 비슷한 내용이고 세계관이 하나다 보니.."라고 솔직한 심경을 전했다.
유재석은 "남길이가 표현하고 싶은 세조의 캐릭터가 있는데 앞에서 '왕사남'이 잘되니까 세조에 대한 이미지가 내가 표현하고자 하는 것과 관객들이 느끼는 세조의 간극을 걱정하는 것 같다"고 공감했다.
자연스럽게 영화 '왕과 사는 남자' 이야기도 이어졌다. 윤경호는 극 중 한명회 역을 맡은 유지태와의 일화를 전하며 웃음을 자아냈다. 그는 "오늘 아침 숍에서 유지태 형님 봤다. 반가워서 어깨를 덥석 잡았는데, 그렇게까지는 친하지 않다"면서 "내가 너무 반가우니까 '죽을 때까지 쳐라'라는 대사 따라하고 그랬다"고 이야기 했다. 이에 주지훈은 "그런 거 별로 안좋아하시는데?"라고 하자, 윤경호는 "맞다. 그래서 지금 너무 미안하다"라고 인정해 폭소를 안겼다.
유쾌한 분위기 속 유재석 또한 장항준 감독과의 인연을 언급했다. 그는 "가끔 저랑 연락한다. 맨날 '영화로 한번 거들먹거리고 싶다'고 했는데, 이번에 진짜 거들먹거리게 됐다"고 전해 웃음을 더했다.
한편 영화 '몽유도원도'는 꿈 속의 아름답고도 기이한 풍경을 담은 그림 '몽유도원도'가 완성된 후 각기 다른 도원을 꿈꾸게 된 형제 '수양'과 '안평'의 이야기를 그린 영화다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com