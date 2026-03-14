'백도빈♥' 정시아, 어마어마한 두 자녀 교육비 "2년간 내 옷 못 샀다…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정시아가 알뜰한 소비 습관을 공개하며 현실적인 육아 일상을 전했다.
13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '정시아 옷 구매 No! 예쁘게 입는 방법 알려드릴게요. 정시아의 현실 엄마 룩북 (아들 옷장 털기)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 정시아는 아들 백준우의 옷과 자신의 옷을 믹스매치하는 스타일링 팁을 소개했다. 그는 "아들과 엄마의 옷을 함께 활용해 코디하는 방법을 알려드리고 싶다"며 "준우가 어릴 때부터 키가 워낙 컸다 보니 5~6학년 때부터 옷을 같이 입었다. 당시에는 운동화도 함께 신을 정도였다. 지금은 신발 사이즈가 290이 넘어가 함께 신지는 못한다"고 설명했다.
정시아는 과거 옷을 무척 좋아했지만 결혼과 육아 이후 소비의 우선순위가 달라졌다고 털어놨다. 그는 "원래 옷을 정말 좋아했는데 점점 안 사게 되더라. 옷에 신경 쓸 에너지가 없다"며 "아이들 교육비가 많이 들다 보니 자연스럽게 그렇게 됐다"고 솔직한 속내를 전했다.
남편 백도빈 역시 옷을 좋아하는 편이라고 밝히며, 정시아는 "남편도 옷방이 따로 있을 정도였다. 하지만 결혼하고 아이를 키우면서 제 옷방도, 남편 옷방도 사라졌다"며 "단순히 공간이 없어졌다는 의미가 아니라, 어떤 우리의 꿈도 함께 정리된 느낌"이라고 너스레를 떨었다. 이어 "쇼핑을 좋아하긴 하지만 이제는 준우 옷을 사면서 스트레스를 푸는 것 같다"고 덧붙였다.
특히 정시아는 "지금 입고 있는 청바지는 6년 됐고, 상의도 몇 년 전 옷"이라며 "정말 2년 동안 제 옷을 거의 사지 않았다. 그 전에도 한두 벌 정도만 구매했다. 아이들 학비가 많이 들어 제 옷을 살 여유가 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다.
마지막으로 그는 "예전에는 옷을 많이 샀지만 이제는 제 옷 하나 사는 것도 아깝게 느껴진다"며 "집에 있는 아들 옷이나 남편 옷을 활용해 예쁘게 매치하는 방법을 보여드리고 싶었다"고 전했다.
한편 정시아는 배우 백윤식 아들인 백도빈과 결혼해 슬하에 1남1녀를 두고 있다. 아들 준우 군은 프로농구 선수를 목표로 활동 중이며, 딸 서우 양은 11세에 그림책 작가로 데뷔했으며, 현재 예원예술중학교에 재학 중이다.