쯔양, 밥만 13kg 먹었는데 '역대 최저 몸무게' 기록.."살 빠져서 43kg"
[스포츠조선 조윤선 기자] 유튜버 쯔양이 역대 최저 몸무게를 기록했다고 밝혔다.
14일 방송된 MBC '전지적 참견 시점'에서는 구독자 1,310만 명을 보유한 대세 먹방 크리에이터 쯔양의 홍콩 출장 이후 일상이 공개됐다.
이날 쯔양은 눈을 뜨자마자 선물 받은 팝콘을 음료수 마시듯 먹어 치운 뒤 홍콩에서 사 온 간식을 정리했다. 이후 커피믹스 15봉을 한꺼번에 넣은 대용량 커피를 마시며 컵라면을 준비했다. 라면이 익는 동안에도 과자 두 봉지와 에그롤, 젤리까지 쉬지 않고 먹어 놀라움을 자아냈다.
쯔양은 매니저에게 "(홍콩 다녀온 후) 살 빠졌다. 역대 최저 몸무게다. 43kg대"라고 말했다. 홍콩 출장 당시 스테이크 3kg과 해산물 10kg, 딤섬 수십 판을 먹었음에도 체중이 줄었다는 말에 유병재는 "밥만 13kg을 먹었는데 빠진 거냐"며 경악했다.
한편 매니저 오수빈은 올해 30세가 된 쯔양에게 "네가 올해 나이도 먹었고, 이번에 홍콩 음식 칼로리가 높으니까 살이 좀 쪄서 오면 드디어 네가 살이 찌는 체질로 바뀌겠다고 생각했다"고 말했다. 쯔양 역시 "나도 서른 살이 되면 바뀔 거라고 생각했다"고 공감했다.
매니저는 "쯔양 아버님도 잘 드셨고 살 안 찌셨는데 서른이 넘자마자 놀랍게도 체질이 바뀌셨다더라. 그래서 쯔양도 많이 못 먹어버리면 많이 먹는 콘텐츠를 못 찍게 되니까 회사에 위기가 오기 때문에 걱정했는데 더 잘 먹더라"고 전했다.
심지어 쯔양은 홍콩에서 돌아오자마자 6시간 동안 샤부샤부를 먹었다며 "육수 15개 추가해서 계속 먹었다"고 밝혀 놀라움을 안겼다.
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