'재혼' 은지원, 2세 포기 안했다…"♥9살 연하 아내가 데드라인 정해"

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[스포츠조선 이지현 기자] 재혼한 가수 은지원이 '2세 계획'에 대해 밝혔다.
그러자 문희준은 "우리도 사실 이번 연도에 30주년이지만 젝키도 내년도에 30주년이잖아. 그러면은 생각을 좀 하고 있는 건가?"라며 '젝스키스 30주년 콘서트'에 대해 언급했다. 은지원은 "30주년인만큼 욕심이 나긴 한다. 근데 누가 올까 하는 생각이 든다"라고 걱정했다.
그런가 하면, 은지원은 "나 솔직히 말해서 너 결혼한다 했을 때 내 꼴 날 줄 알았다. 연애할 때 잘하는 건 알았지만 이렇게 가정적인 줄 몰랐다"고 솔직하게 말했다. 이에 문희준은 "왜 또 그렇게 표현을 해"라며 서운해 했지만, 은지원은 "나랑 비슷한 줄 알았다. 개인주의적인 성향이 강하고 내 공간 침범하는 거 싫어할 거 같고"라고 설명했다.
문희준은 "너 그때 기억나냐. 결혼식 때 와가지고 나한테 한 말이 있다. '진짜 결혼은 아이를 낳기 위해서 하는 거 같아. 그러니까 아이 잘 키우고 행복해'라 했다"고 회상했다. 이어 "난 그런 얘기를 해주고 싶다. 결혼의 성공은 아이다"라며 은지원의 2세 계획을 물었다.
그러자 은지원은 "아내가 데드라인을 정해주써다. 기한 안으로만 아이를 갖기로 했다. 그때까지는 뭐"라고 솔직하게 밝혀 눈길을 끌었다.
문희준은 "은지원이 갖고 있는 엄청난 유전자가 있지 않냐"라며 아까워 했다. 지상렬 역시 "남자끼리 봤을 때 '잘생겼다' '귀엽다'는 있는데 섹시하게 생기기는 쉽지 않은데 은지원은 그게 있다"고 극찬했다.
한편 문희준은 13세 연하의 소율과 2017년에 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 은지원은 2010년 첫 번째 결혼 후 2012년 이혼했으며, 지난해 9살 연하의 스타일리스트와 재혼했다.
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