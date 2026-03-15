십센치, 공연은 했지만 전액 환불 결정 "목 컨디션 저하로 진료 받아"

15일 십센치 측은 "3월 14일 진행된 '2026 10CM Asia Tour <To 10CM:Chapter 1> in Singapore' 공연 티켓 환불 관련하여 안내드립니다"라고 공지했다.
그는 "공연 당일 갑작스러운 목 컨디션 저하로 현지 의료진의 진료를 받았습니다. 공연을 기대하고 찾아주신 팬 여러분을 위해 무대에 오르고자 하는 아티스트의 의지에 따라 공연은 예정대로 진행되었습니다"라면서도 "싱가포르 공연을 기다려주시고 현장을 찾아주신 모든 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점 깊이 사과드리며, 본 공연은 전액 환불이 진행될 예정입니다"라고 밝혔다.
이어 "당사는 이후에도 의료진과 함께 아티스트의 컨디션을 면밀히 확인하며 건강과 안전을 최우선으로 고려하고, 빠른 회복을 위해 최선을 다하겠습니다"라고 덧붙였다.
십센치는 공연 후 "소중한 발걸음으로 자리해 주신 싱가포르 센치너 여러분께 감사드립니다. 보내주신 응원과 마음 깊이 간직하겠습니다"라며 감사 인사를 전한 바 있다.
한편 십센치의 아시아 투어는 서울을 시작으로 부산, 방콕, 싱가포르, 타이베이, 도쿄, 홍콩, 대전까지 총 8개 도시에서 진행되며, 오는 1월 30일부터 5월 3일까지 약 넉 달에 걸쳐 이어진다.