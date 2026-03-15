'42kg' 이솔이, 허리가 휴지 4칸 '뼈말라' 몸매 "살이 안 쪄요"

기사입력 2026-03-15 13:30


'42kg' 이솔이, 허리가 휴지 4칸 '뼈말라' 몸매 "살이 안 쪄요"

[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 42kg의 잘록한 허리라인을 자랑했다.

지난 13일 이솔이는 자신의 유튜브 채널 쇼츠 영상을 통해 "아이돌 허리 따라잡기. 휴지 몇 칸 챌린지"라는 제목으로 영상을 게재했다.

영상 속에는 허리라인이 드러나는 짧은 상의에 레깅스를 착용한 채 카메라 앞에 선 이솔이의 모습이 담겨있다.

자신의 몸매를 체크 중인 이솔이는 "겨울 동안 운동을 쉬었지만, 용감하게 복부 체크한다"라면서 휴지 챌린지를 진행했다.

이솔이는 "아이돌 평균이 5칸이라고 한다"라면서 휴지를 자신의 허리에 두른 뒤 확인했다. 결과는 4칸 반. 이 과정에서 몸무게가 42kg이라는 이솔이는 탄탄하면서도 잘록한 허리라인을 자랑해 놀라움을 자아냈다.


'42kg' 이솔이, 허리가 휴지 4칸 '뼈말라' 몸매 "살이 안 쪄요"
앞서 이솔이는 "체질 바뀌어서 먹는 족족 살이 빠진다. 이제 먹어도 원상 복구되는 마법에 걸렸다"라면서 바뀐 체질에 대해 이야기 한 바 있다.

한편, 이솔이는 지난 2020년 개그맨 박성광과 결혼, SBS '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 결혼 일상을 공개해 왔다.

지난해 4월 여성암 투병을 고백했던 이솔이는 "암의 성질도 좋지 않았기에 1년, 3년을 더 살 수 있을지조차 알 수 없는 상황에서 큰 좌절을 겪었다. 6개월간 수술과 세포독성 항암치료를 받았고 정말 힘든 시간을 버텼다"고 고백했다. 현재는 항암 치료를 마치고 정기 검진을 받고 있는 이솔이는 건강하게 몸을 관리하는 근황을 공개하고 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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