김주하 "오은영 남편은 '자상함 끝판王'"…오은영 "난 다시 태어나도 남편과 결혼할 것 '찐'♥(버킷리스트)

[스포츠조선 고재완 기자] 그동안 다른 이들의 상담을 해줬던 오은영 정신건강의학과 전문의가 실제 자신의 가족 이야기를 털어놨다.
오은영은 지난 14일 공개된 자신의 유튜브 채널 '오은영의 버킷리스트'에 토크 콘텐츠 '으녕이랑 밥먹자'의 새로운 영상을 공개했다. 제목은 '김주하가 폭로하는 오은영의 실체(?) 1탄보다 더 강력한 찐친 팩폭'이다.이 영상에서 게스트로 출연한 김주하는 오은영 남편의 자상한 성격을 언급했다. 김주하는 "언니 집에 놀러 갔는데 늦게 만나니까 형부가 자고 있었다"며 "주차를 못 하겠다고 하니까 형부를 깨워서 주차를 부탁했다"고 말했다. 이어 "형부가 나와서 주차를 해주고 다시 자러 들어가시더라"고 웃었다.
또 다른 일화도 공개됐다. 김주하는 "언니 집에서 라면을 끓이는데 김치가 없다고 했더니 형부가 자다가 '당신 바로 뒤 냉장고에 있어'라고 말하면서 직접 냉장고를 열어 김치를 꺼내주더라"며 "다 먹고 나니고 다 치워주시더라"고 설명했다.
김주하는 "진짜 자상하시다. 단 한 번도 화를 내는 걸 본 적이 없다"며 "정말 훌륭한 남편이다. 대단한 분이다"라고 감탄했다.
이에 오은영도 "사실 난 살림은 '빵점'이다"라고 말했고 김주하는 한 술 더 떠 "마이너스다"라고 '팩폭'했다. 이에 오은영은 "그들은 (그런 걸) 좋아한다"고 말하며 "다시 태어나도 난 남편을 만날 거다. 내가 다시 태어나면 남자로 태어나서 여자로 태어난 우리 남편과 다시 결혼 할거다"라고 자랑했다.
이에 김주하가 "형부도 그렇게 얘기하냐"는 질문에는 "그렇게 얘기하지"라고 웃으면서도 "그렇게 얘기 안하면 나한테 죽지"라고 농담하기도 했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com