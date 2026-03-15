십센치, 싱가포르 공연 후 "무대 완성도 아쉬워"…관객 전원 '전액 환불' 결정

기사입력 2026-03-15 16:50


십센치, 싱가포르 공연 후 "무대 완성도 아쉬워"…관객 전원 '전액 환불…

[스포츠조선 김준석 기자] 밴드 십센치가 싱가포르 공연 이후 무대 완성도를 이유로 관객들에게 티켓 전액 환불을 결정했다.

십센치는 15일 공식 SNS를 통해 "싱가포르 공연을 기다려주시고 현장을 찾아주신 모든 팬 여러분께 최상의 컨디션으로 완성도 있는 무대를 보여드리지 못한 점을 깊이 사과드린다"며 전액 환불 소식을 전했다.

현재 십센치는 지난 1월 서울 공연을 시작으로 부산, 태국 방콕, 싱가포르, 대만 타이베이, 일본 도쿄 등을 도는 아시아 투어를 진행 중이다.

소속사에 따르면 십센치는 지난 14일 싱가포르 공연을 앞두고 갑작스러운 목 컨디션 저하를 겪어 현지 의료진의 진료를 받았다.

아티스트 본인의 강한 의지로 공연은 예정대로 진행됐지만, 무대 완성도에 대한 아쉬움을 이유로 관객 전원에게 티켓 전액 환불을 결정했다.

소속사 씨에이엠위더스는 "공연을 찾아주신 관객 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "앞으로도 의료진과 함께 아티스트의 컨디션을 면밀히 확인하고 건강과 안전을 최우선으로 고려하겠다"고 밝혔다.

이어 "빠른 회복을 위해 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

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