'박성광♥' 이솔이, 걸그룹 뛰어넘는 '역대급' 잘록 허리라인…휴지챌린지, 아이돌 평균이 5칸인데 "난 4칸반"

기사입력 2026-03-15 23:15


'박성광♥' 이솔이, 걸그룹 뛰어넘는 '역대급' 잘록 허리라인…휴지챌린지…

[스포츠조선 고재완 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 '여신급' 허리라인을 자랑했다

이솔이는 지난 13일 자신의 유튜브 채널 '이솔이 leesolyi'에 '아이돌 허리 따라잡기! 휴지 몇칸 챌린지! #다이어트 #홈트'라는 제목의 숏폼 영상을 공개했다.

영상에서 네이비 컬러의 레깅스와 그레이 크롭 티셔츠를 입고 등장한 이솔이는 셔츠를 들어올리며 허리라인을 공개한후 "겨울 내내 운동을 쉬었지만 용감하게 복부체크 해본다. 휴지 챌린지 갈게요 "라고 했다.


'박성광♥' 이솔이, 걸그룹 뛰어넘는 '역대급' 잘록 허리라인…휴지챌린지…
이어 그는 "아이돌 평균이 5칸이라고 한다"라며 두루마리 휴지를 떼서 허리 길이만큼 쟀고 결과는 4칸 반이 됐고 "평균은 했네요"라며 만족스러워했다.

평소 몸무게가 42kg라고 밝힌 바 있는 이솔이는 모델 못지않은 몸매 라인으로 시선을 강탈했다.

한편 이솔이는 2020년 8월 개그맨 박성광과 결혼했다. SBS 예능 프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'을 통해 박성광과 신혼 근황을 전한 이솔이는 현재 인플루언서로 대중과 소통 중이다. 특히 지난 해 초에는 여성암 투병 사실을 고백해 많은 이의 응원을 받았다. 수술과 항암 치료를 마친 뒤 암세포가 사라졌다는 진단을 받았고, 현재 정기검진을 이어가고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

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