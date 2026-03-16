미자, 母 전성애와 하루에 24억 벌었다…H홈쇼핑 '역대 최고 기록' 경신

기사입력 2026-03-16 06:30


미자, 母 전성애와 하루에 24억 벌었다…H홈쇼핑 '역대 최고 기록' 경…

미자, 母 전성애와 하루에 24억 벌었다…H홈쇼핑 '역대 최고 기록' 경…

[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 미자가 어머니 전성애와 함께 홈쇼핑 역사에 남을 대기록을 세웠다.

미자는 15일 자신의 SNS를 통해 "오늘 하루 24억! 현대 최고 기록"이라는 글과 함께 홈쇼핑 생방송 현장과 방송 후의 모습을 담은 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 미자와 전성애가 출연한 홈쇼핑 방송 화면에 '전체 매진'이라는 붉은 자막이 선명하게 박혀 있다. 미자는 "물량 없어서 사고 직전까지 갔다는"이라며 당시의 긴박하고 뜨거웠던 열기를 전했다.

특히 1부 방송 직후 올린 게시물에서는 "시청률 내내 1등! 10억 넘게 판매 끝"이라며 이미 대박 조짐을 보였고, 최종적으로 하루 매출 24억 원이라는 경이로운 수치를 달성하며 '홈쇼핑 완판녀'의 위엄을 입증했다.

방송을 마친 전성애는 식당에서 양손으로 꽃받침 포즈를 취하며 행복한 미소를 짓고 있다. 미자는 "1부 방송 대박 내고 밥 먹으러 옴"이라며 어머니와 함께한 훈훈한 뒤풀이 일상을 공유했다.

팬들은 "미자·전성애 모녀 조합은 믿고 본다", "24억이라니 걸어 다니는 중소기업이다", "완판 축하드린다"며 뜨거운 축하 메시지를 보내고 있다.

한편 미자는 2022년 개그맨 김태현과 결혼했으며, 개인 유튜브 채널 '미자네 주막'을 운영 중이다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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