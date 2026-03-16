'심현섭♥' 정영림, 시험관 도전 중 오열.."감성 풍부해져, 너무 슬프다"

기사입력 2026-03-16 08:44


'심현섭♥' 정영림, 시험관 도전 중 오열.."감성 풍부해져, 너무 슬프…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 심현섭과 아내 정영림이 시험관 시술에 도전 중인 가운데, 정영림이 감정 기복을 보이는 모습이 공개됐다.

15일 심현섭·정영림 부부의 유튜브 채널에는 '정여사가 이리 눈물이 많을지 몰랐습니다'라는 제목의 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 정영림은 2020년 방영된 tvN 드라마 '사랑의 불시착'시청하던 중 눈물을 쏟았다. 이를 지켜보던 심현섭은 "왜 우냐. '사랑의 불시착' 보고 우는 거냐. 이게 뭐가 슬프냐"라며 놀라움을 감추지 못했다. 이에 정영림은 "드라마가 너무 슬프다"며 "나 요즘 감성이 좀 풍부하다"라고 말하며 눈물을 흘렸다.

심현섭은 "여기에 심현빈이 있는데 왜 그러냐"라고 너스레를 떨며 아내를 달랬지만, 정영림은 "너무 슬프다. 나 요즘 감성이 엄청 충만한 것 같다"며 쉽게 눈물을 멈추지 못했다.

이를 지켜보던 심현섭은 "감성만 충만하냐. 말도 많아졌다"며 이전과 달라진 아내의 모습을 전해 눈길을 끌었다.

영상을 접한 팬들은 "시험관 도전하면 감정 기복이 심할 수 있다", "그냥 따뜻하게 위로해줘라", "현섭 씨 T냐", "항상 아내에게 공감해 달라" 등의 반응을 보이며 응원과 조언을 남겼다.


'심현섭♥' 정영림, 시험관 도전 중 오열.."감성 풍부해져, 너무 슬프…
한편, 심현섭 정영림 부부는 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 일까지 그만두고 시험관 임신에 도전 중인 근황을 공개했다. 지난달 23일 방송에서 정영림은 시험관 시술 중 하혈을 해 병원에 갔다. 진료를 받고 나온 정영림은 "이번엔 임신이 안 된 거 같다"며 "다음달에 다시 도전해야 한다더라. 바로 다시 시작해도 되냐 하니까 나이가 너무 들어서 시간이 없다고 하셨다"고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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