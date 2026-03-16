이영애, 22년 전 '장금이' 만났다.."반가워서 눈물나"

기사입력 2026-03-16 10:09


이영애, 22년 전 '장금이' 만났다.."반가워서 눈물나"

이영애, 22년 전 '장금이' 만났다.."반가워서 눈물나"

이영애, 22년 전 '장금이' 만났다.."반가워서 눈물나"

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이영애가 22년 만에 드라마 '대장금' 촬영지를 찾아 남다른 감회를 전했다.

이영애는 16일 자신의 계정을 통해 "장금아~!!! 이게 얼마 만이냐. 반가워서 눈물이 나고 뭉클하다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다. 해시태그로는 '#대장금', '#제주도외돌개'를 덧붙이며 추억의 장소를 다시 찾은 소감을 전했다.

공개된 사진 속 이영애는 드라마 '대장금' 촬영지로 알려진 제주도 서귀포시 천지동 외돌개를 방문한 모습이다. 그는 자신의 얼굴이 담긴 표지판과 입간판 앞에서 환한 미소를 지으며 포즈를 취해 특별한 순간을 기념했다. 22년 전 작품의 흔적이 그대로 남아 있는 공간을 배경으로 한 인증샷은 팬들에게도 반가움과 향수를 불러일으켰다.

특히 22년이란 긴 세월이 흘렀음에도 변함없는 우아한 분위기와 아름다운 미모가 감탄을 자아내며 시선을 사로잡았다.

한편, 이영애는 1990년 CF로 데뷔한 이후 드라마 '대장금', 영화 '공동경비구역 JSA', '봄날은 간다', '친절한 금자씨' 등 수많은 히트작에 출연하며 꾸준히 사랑받아왔다. 2009년 20살 연상의 사업가와 결혼해 2011년에는 쌍둥이 남매를 얻으며 행복한 가정을 꾸리고 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

5.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

한고은, '7년째 백수' 신영수♥와 잦은 부부싸움 "일주일에 한 번씩 싸워"

2.

'황재균과 이혼' 지연, 오랜만에 근황…30대中 레전드급 미모→팬들 아우성 "유튜브라도 돌아와줘"

3.

김종국, 결혼 6개월만 달팽이관 이상…균형감각 문제에 하하 부축

4.

송일국, 자식농사 대박…중2병 이긴 판사母 DNA+185cm 피지컬 대한민국만세[SCin스타]

5.

김건모 테이프 성형 근황…쉴드쳤던 이소라 입 열었다 "친분없는 팬"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'람보르길리' 김길리 이틀 연속 대형사고! 세계선수권 휩쓸었다...1000m 우승→'밀라노 金' 1500m에서 2관왕 달성...임종언도 2관왕 성공

2.

패패패패패패, 드디어 무! 손흥민 대통곡 '최악의 성적' 토트넘, 2부 강등은 피해야 한다...리버풀전 극적 1-1 무승부

3.

韓 초대형 겹경사! 16·17호 '한국인 PL리거' 동시 탄생 현실화…이강인 뉴캐슬 이적+박승수 1군 입성

4.

中 미쳤다! "한국과 일부러 비겼다" 음모론까지 주장...중국, 4강 경기 전부터 궁시렁 "왜 우리만 더울 때 경기해", "호주가 유리해" 불만

5.

"내맘속 MVP는 노경은" 신기루처럼 끝난 기적의 감동…류지현 감독이 돌아본 WBC, 성과와 숙제 [공항인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.