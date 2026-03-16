'글로벌 인기 굳건' 박형식, 열도 또 울렸다..뜨거운 열기 속 日팬미팅 성료

[스포츠조선 문지연 기자] 박형식이 2026 일본 팬미팅 'The Next Page [Again, Together - Our Second Story]'를 성공적으로 마쳤다.
박형식은 지난 12일 오후 6시 일본 도쿄에 위치한 인터내셔널 포럼 A 홀(International Forum A Hall)을 시작으로 15일 오후 1시와 5시 일본 오사카 인터내셔널 컨벤션 메인 홀(International Convention Center Main Hall)에서 'The Next Page [Again, Together - Our Second Story]'를 개최했다. 팬클럽 '식크릿(SIKcret)' 재팬 창단 2주년을 기념한 공연인 만큼 3회차 전석 매진을 기록하며 여전히 건재한 글로벌 인기를 실감케 했다.
2026 일본 팬미팅 'The Next Page [Again, Together - Our Second Story]'는 팬들과 함께 다시 한번 우리만의 페이지를 써 내려간다는 메시지를 담은 의미 있는 공연이다. 특히 도쿄 공연에서는 라이브 스트리밍 서비스 '테라사(TELASA)'를 통해 온라인으로도 팬들과 함께 해 뜨거운 반응을 얻었다.
먼저 첫 번째 일본 미니앨범의 타이틀곡 '코이시쿠테 아이타쿠테'로 공연의 포문을 연 박형식은 열띤 박수갈채 속 팬들과 반가운 인사를 나누며 본격적인 토크를 시작했다. 그림으로 알아보는 박형식의 근황과 최근 관심사부터 그간의 필모그래피를 살펴보며 팬들이 뽑은 '최애 작품 TOP 5' 명장면을 알아보는 코너까지 유쾌한 교감을 나눴다. 그중 필모그래피 명장면 탐색 코너 속 작품 캐릭터와 박형식의 실제 모습을 비교하는 시간은 팬들의 웃음과 재미를 자아냈다.
이후에는 한층 더 풍성한 참여형 코너들로 팬들과 가까이 호흡하는 시간을 가졌다. 양자택일 앙케트 코너에서 팬들이 좋아할 박형식의 모습을 맞혀보기도 하고, 즉석에서 상황을 재연하는 센스로 관객석을 설렘으로 꽉 채운 것. 뿐만 아니라 굿나잇 멘트와 눈 맞춤 등 '특급 팬 서비스'를 선사해 분위기를 최고조로 끌어올렸다. 마지막 코너에서 박형식은 팬미팅의 컨셉과도 잘 어울리는 압화 책갈피 선물 이벤트를 마련해 따뜻한 분위기를 더했다.
공연 말미, 첫 번째 일본 미니앨범의 수록곡 '사쿠라카제'와 'Shine On You(샤인 온 유)'를 연달아 열창한 박형식. 특유의 감미롭고 서정적인 목소리로 현장을 깊은 여운으로 물들였다. 열렬한 환호성에 화답하듯 깜짝 앵콜로 팬송 'I Love You Girl(아이 러브 유 걸)'을 부르며 재등장한 그는 마지막까지 팬들과 다정한 아이컨택을 놓치지 않았다.
이처럼 박형식은 이번 팬미팅에서 다채로운 가창 무대부터 알찬 코너 구성까지 현지 팬들을 한 번 더 사로잡으며 잊지 못할 추억을 완성한 바. 그런 그가 계속해서 이어나갈 다양한 국내외 행보에 이목이 집중되고 있다.