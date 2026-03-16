황재균, 예능인 전향 선언 "야구 해설 안 해, 제2의 서장훈 될 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 전 야구선수 황재균이 '제2의 서장훈이 되고 싶다'는 야망을 드러냈다.
이에 이수근은 "요즘은 야구선수가 은퇴하면 야구 예능도 하고 해설이나 코치도 하지 않느냐"며 "야구 관련 일을 하고 싶은 거냐, 아니면 예능을 하고 싶은 거냐"고 묻는다.
그러자 황재균은 손짓으로 서장훈을 가리키며 그처럼 예능인으로 자리 잡고 싶다는 뜻을 밝힌다. '제2의 서장훈'을 꿈꾸는 황재균의 고백에 현장은 웃음으로 물든다.
이어 "왜 하루 종일 운동만 하냐. 다시 선수로 복귀할 거냐"고 묻고, 황재균이 "운동 강박을 못 내려놓겠다"고 답하자 호통 섞인 조언도 더한다.
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여기에 "합숙 맞선 어떠냐. 캐릭터 보여주기에 충분한 시간"이라고 덧붙이고, "노란색 렌즈 끼고 '황달'로 활동해"라는 파격적인 캐릭터 설정까지 내놔 현장을 웃음바다로 만든다.
마지막에는 진지한 조언도 이어진다. 이수근은 "조바심을 느끼지 않았으면 좋겠다. 평생 야구만 하던 사람이 갑자기 웃기려고 하면 비호감으로 느껴질 수 있다"며 "자연스럽게 다가가면 어느 순간 사랑받는 예능인이 돼 있을 것"이라고 말한다.
서장훈 역시 "안 되는 걸 억지로 하기보다 잘하는 걸 열심히 하다 보면 원하는 길이 열릴 것"이라며 응원을 보낸다.
한편 황재균은 2022년 12월 티아라 출신 지연과 결혼했으나 2024년 11월 이혼했다.
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