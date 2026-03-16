[인터뷰②] '메소드연기' 이동휘 "소속사 대표 이제훈, '알계인' 분장 활동 허락해 줘 감사"

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이동휘가 영화 '메소드연기' 개봉을 앞두고 소속사 대표이자 배우 이제훈을 향해 감사한 마음을 전했다.
이동휘는 극 중 알계인 캐릭터로 분장해 영화 개봉 전부터 예비 관객들의 눈길을 사로잡고 있다. 특히 언론 시사회, VIP 시사회 및 여러 예능 프로그램에 출연할 때도 알계인의 귀를 착용하고 등장해 웃음을 선사하기도 했다.
이에 그는 "어떻게든 웃음을 드리고자 했는데, 여러모로 민폐를 끼쳐드려 죄송하다. 사실 '더 시즌즈 - 10cm의 쓰담쓰담'(이하 '더 시즌즈')은 권정열 씨의 마지막 방송인 지 몰랐다. '더 시즌즈'에서 이렇게 분장하고 나온 게스트가 제가 처음이라고 하더라. 아무래도 제가 작품의 제작에도 참여하다 보니, 홍보에 있어서도 고민이 많았다. 유병재 씨의 유튜브 콘텐츠 '생일파티' 측에도 한 달 동안 아무 말씀을 못 드려서 마음고생 좀 했다(웃음). 이번 작품을 통해 알계인을 부캐릭터로 세계관 확장하고 싶었는데 실패한 것 같다. 제 욕심히 과했다"고 너스레를 떨었다.
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마지막으로 알계인 분장으로 홍보활동을 마음껏 펼칠 수 있도록 응원해 준 소속사 대표 이제훈에게도 감사 인사를 전했다. 이동휘는 "제훈이 형이 알계인 분장을 하고 활동하는 걸 흔쾌히 허락해 주셔서 감사하다. 본의 아니게, 소속사 대표님(이제훈)께도 민폐를 끼치게 됐다(웃음). 형은 제가 하고자 하는 일에 묵묵히 응원을 보내주시는 편"이라며 "오히려 형과 생각이 달랐던 부분도, 형의 의견을 듣고 생각이 바뀌게 된 부분도 있었다. 제가 연극을 준비하면서 다쳤을 때 부족한 연습량으로 무대에 오르는 게 어렵다고 판단했다. 근데 형이 관객과의 약속이고, 모든 일에 최선을 다해 마무리를 지어야 한다고 말씀을 해주셨다. 형이 그때그때 현명한 조언을 해주셔서 감사하다"고 말했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com