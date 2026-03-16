'서프라이즈' 박재현, 생활고에 배우 포기 "딸 심장병 투병, 출연료는 40만 원" ('X의 사생활')

|
[스포츠조선 이우주 기자] 'X의 사생활' MC 김구라가 '이혼 3년차' 박재현의 사생활을 지켜보다가, 자신의 이혼 경험담까지 술술 풀어놓는 현장이 펼쳐진다.
직후 등장한 한혜주는 "저는 이혼 3년차인 X의 전 아내다. 저의 X는 연예계 종사자였다"고 담담히 인사한다. 이어 VCR 화면에 사생활의 주인공인 박재현이 등장하자, 장윤정은 "어? '서프라이즈'의 장동건으로 불렸던 분!"이라며 반가움을 드러낸다. 박재현은 "2017년에 25살이던 전처와 만나 6개월 만에 속도위반으로 결혼했다. 결혼하고 얼마 안 돼 싸우기 시작했다. 저는 가족을 위해 모든 걸 포기했다"고 털어놔 모두를 놀라게 만든다. 이어 "당시 '서프라이즈' 한 회 출연료가 40만원이 안 됐다. 한 달 수입이 150만원이었는데 경제적 문제 때문에 배우 생활도 접어야 했다"고 밝혀 안타까움을 안긴다.
여기에 "딸이 심장병으로 5살 때까지 수술을 네 번 했다"는 고백까지 이어지며 스튜디오 분위기가 숙연해진다. 그는 "(딸의) 마지막 수술을 남겨두고 우리 부모님과 함께 살자고 했는데…"라며 이혼으로 이어진 사연을 조심스럽게 꺼낸다. 하지만 이야기를 지켜보던 장윤정은 돌연 "잠깐만! 그런데 왜 이렇게 아침밥에 집착을 하시지?"라며 의문을 제기한다. 이에 김구라는 "사실 아침밥은 구실이고…"라며 남성의 입장에서 '속마음 해석'에 나선다. 이에 결국 '아침밥'을 둘러싼 남녀의 입장 차 토론이 벌어진 상황 속, 한혜주는 "사실 (박재현의 사생활을) 보면서 할 말이 너무 많은데…"라며 의미심장한 반응을 보여 궁금증을 높인다.
과연 전 남편의 소개팅을 지켜보는 한혜주의 솔직한 속내는 무엇일지, 이혼 부부들의 날것의 감정이 드러날 TV CHOSUN 신규 예능 'X의 사생활' 첫 회는 17일(화) 밤 10시 첫 방송된다.
wjlee@sportschosun.com