[공식] 베를린서 호평 받은 정지영 감독X염혜란 주연 '내 이름은', 4월 15일 개봉 확정

기사입력 2026-03-16 15:15


[공식] 베를린서 호평 받은 정지영 감독X염혜란 주연 '내 이름은', 4…

[스포츠조선 조지영 기자] 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문을 통해 첫 공개된 휴먼 영화 '내 이름은'(정지영 감독, 렛츠필름·아우라픽처스 제작)이 오는 4월 15일 국내 개봉을 확정 지었다.

'내 이름은'은 평화로운 제주의 풍광 이면에 가슴 깊이 묻어두었던 77년 전의 슬픈 약속이 수면 위로 떠오르며, 시린 시간을 건너 마침내 피어난 진실이 세대를 뛰어넘는 먹먹한 여운을 선사할 작품이다.

'내 이름은'이 4월 극장가의 강력한 다크호스로 꼽히는 가장 큰 이유는 세계 평단의 호평을 이끌어낸 치밀한 연출과 배우의 압도적인 열연이다. 매 작품 관객의 심금을 울려온 '믿고 보는 배우' 염혜란은 1949년의 지워진 기억을 추적하는 어머니 정순 역을 맡아 다시 한번 대중의 '눈물버튼'을 정조준한다. "염혜란의 연기가 곧 역사다"(ODG)라는 극찬 리뷰처럼, 청보리밭 한가운데서 가슴을 치며 오열하는 그녀의 처절한 열연은 스크린을 압도하며 또 한 번의 흥행 성공을 예고한다.

여기에 베를린국제영화제에서 "비극이 남긴 침묵을 깨는 경이로운 울림"이라는 찬사를 받으며 세계 무대에서 내공을 입증한 정지영 감독의 뚝심 있는 연출력이 더해져 작품의 완성도를 최고조로 끌어올렸다.

'내 이름은'은 자신과 어울리지 않는 이름을 버리고 싶은 18세 소년과 그 이름을 반드시 지켜야만 하는 어멍, 그리고 이름 뒤에 숨겨진 50년 전 그날의 약속을 찾아가는 여정을 그린 세대공감 미스터리 드라마를 그린 작품이다. 염혜란, 신우빈, 최준우, 박지빈 등이 출연했고, '부러진 화살' '남영동1985' '소년들'의 정지영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 15일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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